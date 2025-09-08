Facebook Instagram
Descobertas

Viciados em organização! Este calendário magnético nunca esteve tão barato

Porque às vezes basta um olhar para o frigorífico para ter tudo sob controlo
IOL
Há 1h e 38min

Este artigo pode conter links afiliados*

Planeador mensal
Planeador mensal
Fotografia: Amazon.es
“Finalmente tenho os sapatos bem arrumados”. Esta sapateira é um sucesso de vendas custa menos de 30 euros 

Manter a rotina organizada é um desafio constante, sobretudo quando se trata de conciliar tarefas, compromissos e lembretes de toda a família. Um quadro magnético de frigorífico pode ser uma ferramenta simples mas transformadora: visível para todos, sempre à mão e, acima de tudo, reutilizável. É a forma prática de trazer clareza aos dias e evitar que a agenda se perca em papéis soltos ou notas esquecidas.

Planeamento com espaço para tudo

Com dimensões em formato A3, este planeador mensal oferece espaço suficiente para escrever anotações diárias, planear compromissos ou organizar listas de compras. A superfície é lisa e permite escrever de forma fluida, apagando-se facilmente sem deixar marcas. Existe também uma versão semanal, ideal para quem prefere organizar a semana em detalhe. Atualmente, o planeador semanal está disponível por 13,21 €, enquanto a versão mensal custa 11,22 €. Como refere uma cliente: “Produto perfeito e funcional. Aderiu perfeitamente ao frigorífico. Recomendo!”.

Para todos os dias e todos os ambientes

Graças ao magnetismo forte, fixa-se de forma segura ao frigorífico ou a qualquer superfície metálica, sem deslizar. Inclui ainda quatro marcadores de cores diferentes e um apagador magnético, para que tudo esteja sempre pronto a ser atualizado. Este planeador é versátil: funciona tanto para famílias como para estudantes ou pessoas que partilham casa e precisam dividir tarefas e responsabilidades. Como descreveu um utilizador: “Muito prático, cola super bem no frigorífico”. E há quem vá mais longe: “Este organizador ajudou-me a manter o controlo do que cada um faz — adorei”.

Pequenos gestos que fazem a diferença

Mais do que um acessório, este calendário magnético transforma-se numa rotina partilhada: um lembrete visual que ajuda a reduzir o stress e a ganhar tempo. Seja para compromissos escolares, reuniões de trabalho ou simples notas do quotidiano, ter a informação acessível e organizada no frigorífico traz uma sensação de ordem que acaba por contagiar toda a casa.

planeador mensal

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
“Finalmente tenho os sapatos bem arrumados”. Esta sapateira é um sucesso de vendas custa menos de 30 euros 
Chamamos-lhe vassoura porque nunca tínhamos visto um aspirador assim. E está com preço incrível
Nunca esteve tão barato este aspirador profissional de pó e líquidos. Nem chega aos 100 euros
Este secador reduz o frisado e termina com explosão de ar frio para um acabamento perfeito
De 130 para 28 euros: estes fones sem fios não caem das orelhas e são um sucesso
Maria Botelho Moniz mostrou-se em casa e o que nos saltou à vista foi este candeeiro
De 160 para 37 euros: este smartwatch está a ser a 'loucura' entre os homens (tem 5 estrelas)
"Nada a invejar ao Dyson". Este secador custa sete vezes menos e tem avaliações impressionantes
Mais Vistos
00:02:56
Big Brother
Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora
tvi
00:02:11
Big Brother
Será o fim dos CALE? Catarina Miranda questiona o amigo e leva resposta
tvi
00:09:24
Big Brother
A espera terminou! Saiba quem foi expulso e quem se consagrou finalista do Big Brother Verão
tvi
00:01:28
Big Brother
A revelação da noite! Estúdio em euforia com a concorrente mais votada da noite e não é quem está à espera
tvi
Destaques IOL
Bolinhos de coco
Se é fã de coco, esta receita de bolinhos vai ser a sua nova favorita
Nutricionista
Quer uma barriga lisinha? Nutricionista recomenda beber isto
Saúde
Mulher de 54 anos garante ter um corpo de 35 por ter deixado de beber álcool. Foi isto que fez para mudar
Segurança
Ex-técnica de emergência alerta: nunca faça isto se a comida no forno começar a arder
Mais Lidas
Big Brother
Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade
tvi
Famosos
Jéssica Antunes: "No final do jantar, tivemos este infeliz desfecho. Não há nada que custe mais do que ver os nossos filhos a sofrer"
selfie
Big Brother
Perdeu 17 quilos em três meses. Sandrina Pratas revela tudo que fez para emagrecer
tvi
Incrível
Insólito: Nicolas Jackson pagou para jogar no Bayern
maisfutebol
Big Brother
Filho de Maria Botelho Moniz estreia-se como apresentador e até fala com o Big
tvi
Futebol
Fernando Santos deixa a Seleção do Azerbaijão
maisfutebol