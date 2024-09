Já não vivemos sem estes 5 produtos para organizar o frigorífico

Mantenha estes alimentos longe do frigorífico

5 produtos indispensáveis para organizar o frigorífico: veja as soluções em imagens

A vida moderna é marcada por um ritmo acelerado e, muitas vezes, caótico. Quem nunca abriu o frigorífico à procura de algo e encontrou um verdadeiro labirinto de embalagens e produtos espalhados? A realidade é que manter o frigorífico organizado pode parecer um desafio, mas é precisamente por isso que alguns produtos fazem toda a diferença. Não se trata apenas de arrumar, mas sim de simplificar o dia a dia, economizar tempo e até mesmo prolongar a frescura dos alimentos.

Neste artigo mostramos cinco produtos que, para muitos, já se tornaram absolutamente indispensáveis para transformar o caos em ordem. E o melhor? Eles fazem-no de forma tão natural que mal se dá por eles.

1. Suporte para prateleiras tipo cesto

A verdade é que o espaço no frigorífico, por maior que seja, parece nunca ser suficiente. Pequenos itens, como queijos, vegetais ou mesmo ‘snacks’, acabam por se perder no fundo das prateleiras. Este tipo de cesto deslizante é uma resposta simples, mas engenhosa.

Com um design retrátil, ajusta-se a diferentes necessidades de espaço e permite um acesso rápido e prático aos alimentos. O material leve, mas resistente, e o sistema de ventilação integrado, mantêm os alimentos frescos durante mais tempo. Mas a sua verdadeira magia? A versatilidade. Não serve apenas para o frigorífico, pode facilmente ser utilizado em armários ou secretárias para arrumar pequenos objetos.

2. Recipiente hermético para ervas

Se há algo frustrante, é comprar ervas frescas e vê-las murchar antes de serem usadas. Este recipiente hermético faz maravilhas ao manter as ervas verdes e frescas por mais tempo. Basta colocar as ervas dentro, fechar a tampa e saber que, mesmo após vários dias, continuarão a estar frescas e cheias de sabor.

Evitar o desperdício de alimentos nunca foi tão fácil. E quem gosta de cozinhar com produtos frescos sabe bem a diferença que isto faz nas refeições.

3. Organizador lateral para de molhos

Molhos e condimentos têm o dom de se multiplicar no frigorífico. Num momento, há espaço; no outro, há pequenas saquetas e frascos por todo o lado. O organizador lateral foi pensado precisamente para isto. Pequeno, mas incrivelmente prático, resolve um dos maiores problemas de organização na porta do frigorífico.

E a versatilidade não fica por aqui. Além de manter as saquetas e molhos no lugar, é perfeito para armazenar molas (daquelas que se usam para fechar os sacos de alimentos), pequenos pacotes de especiarias ou qualquer outro objeto pequeno que normalmente fica perdido. É daquelas soluções que, depois de implementada, se torna tão natural que quase nos esquecemos de que algum dia foi um problema.

4. Conjunto de caixas de armazenamento transparente

Há algo de incrivelmente reconfortante em abrir o frigorífico e ver tudo no seu lugar. Este conjunto de caixas de armazenamento transparente é a chave para essa sensação de ordem. Com três tamanhos diferentes, cada caixa foi desenhada para acomodar diferentes tipos de alimentos – desde frutas e legumes a sobras de refeições.

O design transparente facilita a vida: basta uma olhadela rápida para saber o que está armazenado. A tampa em cada caixa ajuda a manter os alimentos frescos, impedindo que os odores se misturem.

5. Organizador de latas

Se é daquelas pessoas que gosta de manter um bom stock de conservas em casa, sabe bem o desafio que é manter as latas organizadas no frigorífico ou na despensa. O organizador de latas veio para facilitar essa tarefa. Com espaço para até nove latas por compartimento é a forma perfeita de arrumar sem ocupar demasiado espaço.

Se já se deparou com a frustração de um frigorífico desorganizado, vale a pena considerar como estes pequenos ajustes podem transformar a sua rotina. Afinal, quem não aprecia um pouco mais de ordem e simplicidade no dia a dia?

