Ainda guarda os ovos assim? Esqueça o velho método e veja isto

O método tradicional de guardar ovos na porta do frigorífico, com aquelas prateleiras de plástico embutidas, ocupa demasiado espaço. Além disso, não permite saber quais são os ovos mais antigos nem organizar as caixas de forma prática. Este suporte giratório automático apresenta uma solução que ocupa apenas 8,5 centímetros de largura, libertando espaço precioso no seu frigorífico.

O novo suporte de ovos giratório é um pequeno equipamento que revoluciona a organização do frigorífico. "Tenho-o no frigorífico e nem se nota, não ocupa espaço. Para ter o frigorífico arrumado é muito bom", partilha um utilizador satisfeito. Com capacidade para 12-13 ovos padrão, este organizador tem um sistema de dois níveis que ocupa apenas 8,5 centímetros de largura.

O design inteligente permite que os ovos rolem suavemente para a frente quando retiramos um, mantendo sempre os mais antigos à frente - um sistema perfeito para garantir a rotação correta. "Gosto da forma como os ovos caem sem se partirem", confirma outro utilizador. A tampa protetora transparente evita que os ovos caiam, proporcionando segurança adicional.

Não necessita de qualquer instalação: basta desembalar e começar a usar. "Funciona perfeitamente e ocupa menos espaço do que uma caixa de ovos. Comprei uma opção mais barata antes e foi terrível. Os ovos ficavam presos. Com este produto não há esse problema", explica um utilizador. A limpeza também é simples: a tampa remove-se facilmente e pode ser lavada com água.

Com um peso de 0,5 kg e fabricado em plástico resistente, este organizador garante durabilidade. “É perfeito para nós. Colocamos os ovos frescos atrás e, na frente, temos sempre o mais antigo pronto a usar. Funciona na perfeição!”, partilha um utilizador que cria galinhas e precisava de um sistema eficiente para rodar os ovos."

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.