O nome Inês tem uma "ligação secreta" que poucos conhecem, revela especialista

Já alguma vez se perguntou qual é a origem do seu nome? Os nomes que usamos hoje são evoluções de palavras antigas que foram sofrendo mutações e ganhando novas formas. Há nomes com origens mais óbvias e outros com origens bastante surpreendentes. Inês acaba por se encaixar nesta segunda categoria.

Marco Neves é professor auxiliar no Departamento de Línguas, Culturas e Literaturas Modernas da Nova FCSH – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e tem conquistado o público com curiosidades sobre a língua portuguesa que tem partilhado na sua página de Instagram @marcofranconeves, onde já tem perto de 70 mil seguidores.

Num vídeo que conta com mais de 15 mil gostos, o professor partilhou qual é a origem do nome Inês. “O nome Inês tem uma ligação secreta muito antiga a uma palavra comum do dia a dia e ninguém faz ideia”, começa por dizer Marco Neves que procede depois com a explicação.

De acordo com o especialista, o nome Inês vem do latim Agnes que por sua vez vem do grego Hagnós, que significa casto, puro, sagrado. Até aqui, nada de estranho. O surpreendente encontra-se agora.

Hagnós tem origem numa palavra antiga do proto-indo-europeu que foi reconstruída e escreve-se *h1yag- (sim, tem símbolos e números). Significa adorar ou rezar, mas também sacrificar. “O curioso é que esta mesma palavra deu origem a uma palavra latina (…): ieiento. Esta palavra estava relacionada com a primeira refeição do dia e deu origem a nossa palavra jantar”, explica o professor da Nova FCSH.

Então o que é que isto tudo quer dizer? Pela evolução das línguas, o nome Inês pode ser considerado um primo distante da palavra jantar.

Veja o vídeo de Marco Neves com a explicação completa.