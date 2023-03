Aos 56 anos, Salma Hayek esteve incrível ao lado da filha de 15 (que usou um vestido antigo da mãe)

A filha de Salma Hayek, Valentina Pinault, de 15 anos, desfilou na passadeira vermelha da cerimónia dos Óscares com um vestido vermelho, usado pela mãe em 1997, ou seja, uma década antes de a jovem nascer.

Como conta a revista a People, trata-se de um vestido vermelho vintage sem alças de Isaac Mizrahi. Mas, enquanto Salma o usou na década de 90 com uma gargantilha larga, Valentina optou por um colar de prata mais fino e uma carteira Gucci.

Mãe e filha posaram juntas para os fotógrafos, como pode ver no vídeo abaixo. Salma vestiu um vestido Gucci de lantejoulas cor cobre com um decote cruzado e franjas de lantejoulas, complementado com uma ‘clutch’ dourada e joias brilhantes.

