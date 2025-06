5 formas de investir em ouro

O ouro é um ativo de refúgio por excelência, visto pelos investidores como uma escolha segura em tempos de incerteza. Desde o início de 2025, este metal já valorizou quase 15%, muito à boleia da guerra comercial desencadeada pelas tarifas de Donald Trump.

Se quer investir em ouro, mas não sabe como fazê-lo, mostramos algumas alternativas.

Comprar ouro físico

Pode comprar onças de ouro nos balcões ou áreas de cliente de alguns bancos ou distribuidores especializados. A onça de ouro é um barra de cantos curvos que pesa 31,10 gramas no sistema troy, e não deve confundi-la com as famosas barras de ouro. Estas pesam 12,4 kg, o equivalente a cerca de 400 onças.

Além das onças, pode ainda investir em ouro através da compra de moedas ou de pequenos pedaços de ouro embalados. Se for esta a sua ideia, a Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) é um dos sítios onde pode comprar.

Comprar em ourivesarias

Geralmente, quando vamos a ourivesarias, o objetivo é comprar algo para nós ou para oferecer a alguém, seja uma pulseira, um relógio ou um anel, por exemplo. No entanto, também há quem compre em ourivesarias como forma de investir em ouro.

Neste caso, deve avaliar quanto da joia corresponde mesmo a ouro. Esta medida é feita através dos muito falados quilates. Quanto mais quilates tiver a joia, mais ouro está na sua composição. Para ter ideia, uma peça de 24 quilates tem 99,9% de ouro.

Quando comprar ouro em ourivesarias, um dos cuidados que deve ter é procurar lojas e fabricantes com certificação da Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

Fazer um PPR

Nem só da compra de ouro físico se faz o investimento no metal amarelo. Mas qual a alternativa? Através do investimento em produtos que também compram o metal precioso ou que replicam o seu desempenho.

Um desses exemplos são os Planos Poupança Reforma (PPR), sobretudo aqueles constituídos sob a forma de fundo. É certo que a maior parte da composição do PPR não será em ouro, mas já lhe permite que a sua carteira fique, de alguma forma, exposta ao comportamento deste metal.

Para escolher o PPR de forma informada, deve consultar a ficha informativa para saber qual o peso do ouro no cabaz de ativos.

Investir em ETF

É mais um investimento indireto. Os ETF replicam o desempenho de um índice ou de um cabaz de ativos. E um desses ativos pode ser, naturalmente, o ouro.

Em comparação com a compra de ouro físico tem a vantagem de o preço por unidade de participação ser bem mais baixo do que uma onça, barra ou moeda de ouro.

Se o ouro valorizar, as unidades de participação também valorizam.

Pode olhar para os CFD... mas com muita cautela

É o investimento mais complexo desta lista e que deve ficar apenas reservado para quem tem muita experiência em investimentos. Para perceber a complexidade destes produtos, basta ter como exemplo o aviso que a corretora online XTB faz aos seus clientes: “69% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD”.

Mas afinal, o que são CFD? São produtos derivados que envolvem especulação entre o preço do ativo agora e a sua cotação no futuro. Ao investir num CFD de ouro apenas estará a "apostar" nas oscilações do metal precioso.