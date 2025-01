Pára tudo: Lidl volta a abrir outlet aos fins-de-semana. Os preços são ainda mais baixos

Abriu em 2022 e logo causou muito furor nas redes sociais. Trata-se do outlet do Lidl, que entretanto esteve encerrado durante um mês. Volta agora a abrir portas no mesmo local, no Seixal, anunciou a empresa em comunicado.

Na loja de Paivas, localizada na Amora, podemos encontrar artigos não alimentares, desde pequenos eletrodomésticos a utensílios para casa, passando pelas famosas ferramentas, com descontos exclusivos. Por isso, a partir de sexta-feira, 31 de janeiro já podemos voltar ao outlet.

"Os clientes podem adquirir nesta loja artigos não alimentares de diversas áreas, tais como Cozinha, Casa, Escritório, Têxtil, Animal, Bebé, Brinquedos, Ferramentas, Automóvel e Jardim. E até quem não conseguiu comprar algum artigo que esteve à venda nas lojas convencionais, apenas em período limitado, terá a oportunidade de o conseguir encontrar", explicou a marca em comunicado.

Esta loja vai estar aberta ao público de sexta-feira a domingo, das 10h às 20h, e só irá fechar no período de férias de verão, entre os dias 18 de julho a 5 de setembro de 2025, por menos tempo que nos anos anteriores.

Deixamos um dos muitos vídeos que influencers e consumidores foram deixando nas redes sociais: