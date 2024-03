Um aspirador robô por 5 euros? Abriu em Portugal o outlet que vende a preços loucos o que sobra da Amazon

Nova cadeia de lojas low-cost chega a Portugal com milhares de produtos a menos de dois euros

O conceito é uma loucura em Espanha e já aqui escrevemos sobre as centenas de pessoas que acampam para apanhar as primeiras caixas-surpresa num outlet de Madrid que vende produtos de grandes sites de compras a preços muito baixos. A Remates Store é a versão portuguesa deste modelo de negócio e a sua abertura no passado dia 16 de fevereiro, em Lousada, já começou a ser tema de muitos vídeos e posts de TikTok e Instagram.

O conceito é simples: a empresa portuguesa compra grandes quantidades de produtos à Amazon e Aliexpress, às cegas, sem saber o que está a comprar. E revende-os em embalagens e caixas-surpresa por 5 ou 10 euros. “São encomendas extraviadas, que nunca chegaram ao destinatário, ou que são devolvidas pelo comprador”, explica ao IOL Tânia Matos, uma das responsáveis da loja. Com os armazéns cheios, estas gigantes do comércio eletrónico não têm capacidade de tratar dos produtos e acabam por vendê-los ‘às cegas’ a estes revendedores de menor dimensão.

Por sua vez, a Remates Store também vende os artigos ‘às cegas’ aos seus clientes. “Por norma recebemos as paletes à sexta-feira. Por isso, até domingo, os nossos clientes encontram a loja muito recheada”, explica Tânia Matos. Depois de receberem as paletes cheias de embalagens com produtos, colocam-nas em caixas grandes de madeira na loja e nem os responsáveis da loja sabem o conteúdo de cada pacote. Por isso, tem havido boas surpresas.

A responsável partilha com o IOL um dos casos mais recentes, sublinhando que são diários. “Uns senhores fizeram bastantes quilómetros para vir à loja e compraram alguns pacotes-surpresa de 5 e 10 euros. Num deles, que custou 10 euros, saiu um aspirador robô de marca. Ficaram muito surpreendidos. Já saíram telemóveis, tablets…”

Eletrodomésticos, brinquedos ou tecnologia com 50% de desconto

Além dos pacotes-surpresa, existem também produtos de maior dimensão expostos nas prateleiras da Remates Store, como brinquedos, mobiliário, eletrodomésticos, consolas de jogos ou bicicletas. Estes produtos são avaliados pelos responsáveis da loja antes de serem colocados à venda. Se estiverem 100% funcionais, são vendidos com um preço 50% inferior ao seu valor real de mercado.

Para quem está longe de Lousada, as notícias são animadoras. Os responsáveis da Remates Store adiantaram ao IOL que o plano de expansão deverá ser colocado em marcha brevemente. O objetivo é abrir várias lojas no país e mais a sul. As vendas online não são uma realidade para já, mas Tânia Matos afirma que o site está já em desenvolvimento e que essa opção poderá estar disponível em breve.

Percorra a galeria acima para ver os produtos, a loja e as partilhas dos clientes da Remates Store.