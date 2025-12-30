Facebook Instagram
Da Vista Alegre ao Òkilo: reunimos 5 outlets de cerâmica em Portugal que merecem uma visita

Dos clássicos aos designs contemporâneos: estes são os 5 outlets de cerâmica que não pode perder
IOL
Há 1h e 46min
A cerâmica portuguesa continua a conquistar espaço nas casas e nas redes sociais, e os outlets tornaram-se paragens obrigatórias para quem procura peças de qualidade a preços mais acessíveis.

A criadora de conteúdos The Matching Table, conhecida pelas suas escolhas ligadas à mesa e à decoração, reuniu cinco espaços de referência de norte a sul do país. Nas galerias acima reunimos algumas peças das cinco lojas mencionadas abaixo.

Òkilo Outlet - Camarate, Lisboa

Conhecido pelo conceito de cerâmica vendida ao peso, o Òkilo Outlet destaca-se pela variedade de pratos, taças e canecas de produção nacional. Segundo informação oficial da marca, o conceito é simples e irresistível - toda a loiça é vendida ao peso, com um preço único de 3,50 euros por quilo. 

Costa Nova Outlet - Vagos, Aveiro

Localizado junto à fábrica da marca, o outlet da Costa Nova disponibiliza peças de grés conhecidas pela resistência e design intemporal. De acordo com o site oficial, é possível encontrar coleções anteriores e artigos com descontos significativos, ideais para uso diário.

Vista Alegre Outlet - Alcobaça

Um dos nomes mais emblemáticos da porcelana portuguesa, a Vista Alegre tem em Alcobaça uma loja outlet onde surgem peças de coleções passadas e artigos selecionados. A marca destaca, no seu site oficial, a oportunidade de adquirir porcelana e cristal com a qualidade habitual a preços reduzidos.

Cerâmica Portuguesa Outlet - Rio Maior

Este espaço reúne diferentes estilos de cerâmica utilitária e decorativa, com uma oferta que varia frequentemente. Segundo informação da loja, o foco está em peças de fabrico nacional, tornando cada visita diferente da anterior e apelativa para quem procura variedade.

Bordallo Pinheiro Outlet - Caldas da Rainha

No berço da cerâmica artística portuguesa, o outlet da Bordallo Pinheiro permite encontrar peças icónicas inspiradas na natureza. De acordo com a marca, estão disponíveis artigos de coleções anteriores e peças selecionadas, mantendo o carácter criativo que define o legado de Rafael Bordalo Pinheiro.

 

