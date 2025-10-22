Outlet de loiças que é o maior do país já é um fenómeno nas redes sociais. E fica na Grande Lisboa

Uma das lojas low cost mais amadas do momento volta a surpreender com produtos lindos para a casa

Já é impossível passar pelas redes sociais sem ver alguém a falar da nova sensação da Grande Lisboa: a Ókilo, o maior outlet de cerâmica do país, está a conquistar os amantes de decoração, mesa posta e boas oportunidades.

O conceito é simples e irresistível - toda a loiça é vendida ao peso, com um preço único de 3,50 euros por quilo. Pratos, taças, canecas, copos, travessas, jarros e muito mais: há opções para todos os gostos e estilos, desde peças mais clássicas a designs modernos e coloridos.

Localizada na Rua John Stoop n.º 1, em Camarate (Loures), a loja tornou-se rapidamente um fenómeno nas redes sociais, com várias influencers a partilhar as suas descobertas e a mostrar o quanto é fácil renovar a sua casa sem gastar muito.

Aberta de segunda a domingo, das 10h às 13h e das 15h às 19h, a Ókilo oferece uma zona de estar, espaço para crianças e é pet friendly, tornando a experiência de compra ainda mais agradável e familiar.

Se procura renovar a loiça lá de casa, preparar uma mesa diferente ou simplesmente descobrir um conceito original, esta loja promete ser uma visita obrigatória.