Este outlet de móveis fez-nos esquecer por instantes a IKEA e a Conforama
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Lar Shop Outlet
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Este outlet tem de tudo para mobilar a casa a preços super baixos
As lojas low cost estão cada vez mais populares e já fazem parte da rotina de quem procura mobilar a casa sem comprometer o orçamento. Este conceito, normalmente associado a compras online em plataformas como Shein, Temu, AliExpress ou Amazon, ganha agora uma nova vida em formato físico, bem perto de Lisboa.
Na Bobadela, a Ibersino destaca-se como uma verdadeira descoberta para quem procura móveis e artigos para casa e escritório a preços acessíveis. A loja oferece uma grande variedade de produtos, desde peças essenciais até soluções mais específicas para diferentes espaços.
Entre os artigos disponíveis encontram-se cadeiras, poltronas, cadeiras de gamer, mesas, estantes, carrinhos organizadores, cestos de roupa e muito mais, com preços a partir de apenas 9 euros. Existem opções para salas, quartos, escritórios e mesmo para criar um espaço de trabalho ou lazer em casa, sem necessidade de grandes investimentos.
Com uma oferta diversificada e preços verdadeiramente low cost, este outlet de móveis, e não só, às portas de Lisboa torna-se uma paragem obrigatória para quem pretende mobilar ou renovar a casa de forma prática, acessível e sem complicações.