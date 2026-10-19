Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa abre em mais uma cidade portuguesa

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A PrimaPrix continua a alargar a sua presença em Portugal e chegou agora a Leiria. A cadeia espanhola, conhecida por vender produtos de marcas nacionais e internacionais a preços reduzidos, já abriu portas na cidade, com uma nova loja na Avenida Heróis de Angola, número 53.

A abertura foi anunciada pela própria marca nas redes sociais, onde deu as boas-vindas aos clientes com uma promessa que ajuda a explicar a popularidade do conceito: “Abrimos portas com novidades, marcas nacionais e internacionais e preços até -60%!”

A chegada a Leiria representa mais um passo na expansão da insígnia em território nacional, numa altura em que os consumidores estão cada vez mais atentos aos preços e procuram alternativas para poupar nas compras do dia a dia.

Embora seja frequentemente comparada com cadeias como o Lidl e o Mercadona, a PrimaPrix distingue-se por apostar sobretudo em produtos de marcas conhecidas, em vez de centrar a oferta nas marcas próprias.

O segredo está em encontrar produtos a preços mais baixos

Fundada em Madrid, em 2015, a PrimaPrix construiu o seu modelo de negócio a partir de uma estratégia diferente da dos supermercados tradicionais. Em vez de depender principalmente de produtos fabricados ou comercializados sob marca própria, a cadeia procura oportunidades em diferentes mercados europeus para conseguir vender artigos conhecidos a preços mais baixos.

A empresa trabalha com excedentes de produção, produtos destinados a campanhas promocionais, artigos com alterações no design das embalagens e liquidações de stock, entre outras oportunidades.

Como explicou a insígnia ao Jornal de Leiria, o objetivo passa por “dar uma segunda vida a todos esses produtos, tanto portugueses como internacionais”, que, por diferentes motivos, não chegam ao mercado através dos canais habituais de venda.

Esta estratégia permite à cadeia disponibilizar produtos com descontos que podem chegar aos 60%, embora a redução varie consoante o artigo e a oportunidade de compra.

Uma loja onde a oferta está sempre a mudar

Uma das particularidades da PrimaPrix é a constante renovação da oferta. Como a cadeia depende das oportunidades que encontra no mercado europeu, os produtos disponíveis podem variar de uma visita para a seguinte.

Isto significa que, numa mesma loja, os clientes podem encontrar artigos de higiene e beleza, produtos alimentares, bebidas, snacks e outros bens de consumo de marcas nacionais e internacionais. No entanto, nem todos os produtos estão sempre disponíveis, já que muitas das oportunidades resultam de lotes limitados.

É precisamente esta dinâmica que distingue a experiência de compra na PrimaPrix da de um supermercado convencional. Em vez de encontrar sempre o mesmo sortido, os consumidores podem deparar-se com novidades a cada visita, incluindo produtos que habitualmente custam mais noutros estabelecimentos.

Para quem gosta de comparar preços e procurar oportunidades, o conceito combina a possibilidade de poupar com um elemento de descoberta.

A expansão continua em Portugal

O conceito nasceu em Espanha e ganhou dimensão ao longo dos últimos anos, com a abertura de lojas em diferentes mercados europeus. A expansão chegou também a Portugal, onde a cadeia tem vindo a reforçar a sua presença em várias cidades.