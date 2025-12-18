Facebook Instagram
Lifestyle

Da Zara Home à Pandora: um dos maiores outlets do país tem agora mais de 30 lojas novas

Pandora, Zara Home, Vans, Tommy Hilfiger, Boutique dos Relógios e muitas mais. São milhares de metros quadrados com as nossas marcas preferidas: coleções de anos anteriores e outras oportunidades com preços muito mais baixos
IOL
Hoje às 15:30
Rival do IKEA surpreendeu-nos: já está a vender toda a decoração de Natal com 70% de desconto até acabar o stock

O Vila do Conde Porto Fashion Outlet abriu no mês passado uma nova área que marca um ponto de viragem na história do centro. A expansão traz 10 mil metros quadrados, 31 novas lojas, conceitos frescos e ainda mais razões para fazer de Vila do Conde um destino obrigatório.

"Esta expansão representa um passo significativo na nossa missão de transformar o outlet num destino completo de compras, cultura e lazer", afirma a direção. Entre as novidades estão marcas como Lottusse, Pandora, Pedro del Hierro, Tommy Hilfiger Kids, Vans, Volcom, New Era, Urban Project e Boutique dos Relógios. Outras já conhecidas do público, como Armani, LINDT, Rituals e Tommy Hilfiger, ganham vida nova em espaços repensados, onde tudo parece fluir melhor.

A arte continua a ser um traço distintivo do centro, agora reforçada com a abertura da Galeria WAF e novas zonas de descanso e lazer assinadas pela designer Joana Astolfi. "Queremos que cada espaço conte uma história e proporcione momentos de descoberta aos nossos visitantes", explica Joana Astolfi.

A Zara Home chega ao outlet pela primeira vez com o programa for&from, uma iniciativa de inclusão social desenvolvida com a associação VilacomVida, num gesto que reforça o compromisso do centro com causas que importam.

A oferta gastronómica também sobe de nível: o Vila 953 reabre sob a batuta dos chefs Eduardo Rodrigues e Nuno Matos, com uma cozinha de autor inspirada nos sabores de Portugal e do Mediterrâneo. "Queremos que cada visita ao Vila 953 seja uma experiência gastronómica memorável, acessível e de qualidade", sublinha Nuno Matos. O Delfina chega com uma proposta mais descontraída e informal, e em breve abre portas o Sibuya, que promete levar a cozinha japonesa a outro patamar com uma carta pensada para experiências diferentes.

RELACIONADOS
Rival do IKEA surpreendeu-nos: já está a vender toda a decoração de Natal com 70% de desconto até acabar o stock
Novidade da IKEA acaba com o pesadelo da roupa em cima da cadeira do quarto
Só pensa na IKEA? É hora de voltar ao armazém português gigante que tem tudo para a casa
Até faz alisamento: está no Lidl a escova que precisávamos
Há um restaurante em Lisboa só com 'coisas de mãe' e onde comemos como numa casa de família italiana
Encontrámos o casaco da moda à venda no Continente. Tem uma cor linda
Mais Vistos
00:05:13
Secret Story
Chegou a hora de abrir o calendário do advento. Marisa recebe uma surpresa da Voz
tvi
00:03:55
Secret Story
Sem travões! Marisa e Pedro em beijos ardentes e troca de provocações
tvi
00:04:53
Secret Story
Liliana recebe conselho amoroso impactante de Marisa
tvi
00:05:54
Secret Story
«Está destinado»: Opinião de Marisa gera tensão com Pedro
tvi
Destaques IOL
Primark
O nosso quarto parece de hotel depois desta renovação de 100 euros na Primark
Novidades
Novo parque temático na Europa vai fazer corar a Disneyland Paris. Terá castelo, hotel e mais de 40 atrações
Dicas
Este é o segredo dos hotéis para deixar os lençóis super suaves
Novidades
Até faz alisamento: está no Lidl a escova que precisávamos
Mais Lidas
Lidl
Boas notícias: regressou ao Lidl o aparelho que ajuda a controlar a humidade
versa
Famosos
"1.ª Companhia". Nome de peso confirmado... e Maria Botelho Moniz reage: "Fiquei mesmo contente"
selfie
E-redes
Vai faltar a luz nestas seis freguesias de norte a sul do país. Cortes duram várias horas
away
Emigração Imigração portugueses
Zangaram-se com Portugal, desiludiram-se com Portugal, sentiram-se empurrados de Portugal: Adeus, tristeza (uma trilogia)
cnn
Berlim
Pedro zangou-se com Portugal: foi-se embora farto das cunhas e dos salários de 800€, passou logo para 1.600€
cnn
Acidente
Jato particular despenha-se na Carolina do Norte. Há seis mortos
cnn