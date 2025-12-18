Da Zara Home à Pandora: um dos maiores outlets do país tem agora mais de 30 lojas novas

Rival da IKEA já tem 33 lojas em Portugal. Vende online e está com descontos até 60%

O Vila do Conde Porto Fashion Outlet abriu no mês passado uma nova área que marca um ponto de viragem na história do centro. A expansão traz 10 mil metros quadrados, 31 novas lojas, conceitos frescos e ainda mais razões para fazer de Vila do Conde um destino obrigatório.

"Esta expansão representa um passo significativo na nossa missão de transformar o outlet num destino completo de compras, cultura e lazer", afirma a direção. Entre as novidades estão marcas como Lottusse, Pandora, Pedro del Hierro, Tommy Hilfiger Kids, Vans, Volcom, New Era, Urban Project e Boutique dos Relógios. Outras já conhecidas do público, como Armani, LINDT, Rituals e Tommy Hilfiger, ganham vida nova em espaços repensados, onde tudo parece fluir melhor.

A arte continua a ser um traço distintivo do centro, agora reforçada com a abertura da Galeria WAF e novas zonas de descanso e lazer assinadas pela designer Joana Astolfi. "Queremos que cada espaço conte uma história e proporcione momentos de descoberta aos nossos visitantes", explica Joana Astolfi.

A Zara Home chega ao outlet pela primeira vez com o programa for&from, uma iniciativa de inclusão social desenvolvida com a associação VilacomVida, num gesto que reforça o compromisso do centro com causas que importam.

A oferta gastronómica também sobe de nível: o Vila 953 reabre sob a batuta dos chefs Eduardo Rodrigues e Nuno Matos, com uma cozinha de autor inspirada nos sabores de Portugal e do Mediterrâneo. "Queremos que cada visita ao Vila 953 seja uma experiência gastronómica memorável, acessível e de qualidade", sublinha Nuno Matos. O Delfina chega com uma proposta mais descontraída e informal, e em breve abre portas o Sibuya, que promete levar a cozinha japonesa a outro patamar com uma carta pensada para experiências diferentes.