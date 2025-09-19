Facebook Instagram
Dicas

O maior outlet de eletrodomésticos em Portugal vende também sofás a preços inacreditáveis

Eletrodomésticos, sofás, trotinetes e muito mais, estão à venda a preços inacreditáveis, com oportunidades que valem mesmo a pena aproveitar
IOL
Há 2h e 33min
Outlet
Outlet
Já não precisa de esperar pelas entregas: esta loja em Portugal vende tudo da Amazon, Temu e Shein

Chega uma altura em que precisamos de renovar alguns eletrodomésticos ou mobília em casa, mas os preços elevados, muitas vezes, fazem-nos adiar a decisão. No entanto, existe agora uma oportunidade que vale mesmo a pena aproveitar.

A página de TikTok do casal @cindy.realeza publicou um vídeo onde mostra a Worten Outlet em Coimbra, conhecido por oferecer produtos a preços muito reduzidos.

No vídeo, é possível ver exemplos como uma máquina de lavar roupa que desceu de 800 euros para 560 euros, frigoríficos que custavam 1000 euros e estão agora entre 600 euros e 700 euros. Para além de eletrodomésticos, ainda pode encontrar mobília para a casa, malas de viagem, trotinetes, entre muitos outros com valores surpreendentes. Todos os produtos têm 3 anos de garantia

O Worten Outlet em Coimbra está aberto todos os dias, das 10h00 às 22h00, com stock ilimitado e oportunidades únicas para quem quer renovar a casa sem gastar demasiado.

 

 

 

RELACIONADOS
Já não precisa de esperar pelas entregas: esta loja em Portugal vende tudo da Amazon, Temu e Shein
Neste brunch pode comer o que quiser até às 15h por apenas 17,5 euros. Está a ser a sensação nas redes sociais
Não vamos dizer já adeus ao verão: ainda vamos mergulhar na piscina gratuita mais bonita de Portugal
Todos pensamos que este alimento é saudável, mas tem mais açúcar do que um refrigerante
Há uma corrida à coleção de ginásio do Lidl assinada por Carolina Carvalho (peças dos 8 aos 15 euros)
Esta coleção da Hôma faz-nos esquecer a Zara Home. Ou como seguir as tendências a preços “low cost”
Mais Vistos
00:01:09
Dois às 10
Convidado famoso não aparece no «Dois às 10»: «Ou aconteceu uma tragédia e eu não sei»
tvi
00:01:11
Secret Story
Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais
tvi
00:03:38
Secret Story
«Que gato»: Vera assume interesse à primeira vista neste concorrente (e não é Dylan, nem Fábio)
tvi
00:01:34
Secret Story
Liliana e Fábio em momento cúmplice, muito próximos um do outro
tvi
Destaques IOL
Hôma
Esta coleção da Hôma faz-nos esquecer a Zara Home. Ou como seguir as tendências a preços “low cost”
Piscina gratuita
Não vamos dizer já adeus ao verão: ainda vamos mergulhar na piscina gratuita mais bonita de Portugal
Receitas
Aprenda a fazer migas de farinheira à alentejana
Saude
Os benefícios de fazer chá com folhas de nespereira: aprenda a fazer
Mais Lidas
Atletismo
PEDRO PICHARDO CAMPEÃO DO MUNDO DO TRIPLO SALTO
maisfutebol
Funcionários Públicos
Vitória para milhares de funcionários públicos. Constitucional coloca em xeque lei que os excluiu da Caixa-Geral de Aposentações
cnn
Wegovy
Depois do recurso aos injetáveis Ozempic e Mounjaro, está a chegar o primeiro comprimido para a perda de peso com os mesmos resultados
cnn
Fogo
Incêndios em Viseu mobilizam mais de 400 operacionais e 21 meios aéreos
cnn
Benfica
Ali Koç: «Contratação de Mourinho foi uma decisão errada de ambas as partes»
maisfutebol
Histórias de amor
A minha mulher é 15 anos mais velha e por ela abdiquei do sonho da minha vida