O maior outlet de eletrodomésticos em Portugal vende também sofás a preços inacreditáveis

Já não precisa de esperar pelas entregas: esta loja em Portugal vende tudo da Amazon, Temu e Shein

Chega uma altura em que precisamos de renovar alguns eletrodomésticos ou mobília em casa, mas os preços elevados, muitas vezes, fazem-nos adiar a decisão. No entanto, existe agora uma oportunidade que vale mesmo a pena aproveitar.

A página de TikTok do casal @cindy.realeza publicou um vídeo onde mostra a Worten Outlet em Coimbra, conhecido por oferecer produtos a preços muito reduzidos.

No vídeo, é possível ver exemplos como uma máquina de lavar roupa que desceu de 800 euros para 560 euros, frigoríficos que custavam 1000 euros e estão agora entre 600 euros e 700 euros. Para além de eletrodomésticos, ainda pode encontrar mobília para a casa, malas de viagem, trotinetes, entre muitos outros com valores surpreendentes. Todos os produtos têm 3 anos de garantia.

O Worten Outlet em Coimbra está aberto todos os dias, das 10h00 às 22h00, com stock ilimitado e oportunidades únicas para quem quer renovar a casa sem gastar demasiado.