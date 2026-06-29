Fácil de limpar, leve e com rodas: este churrasco a carvão está abaixo dos 50 euros

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Pequeno, potente e cabe numa gaveta: o mini aspirador sem fios de 50€ que resolve o drama dos cabelos na casa de banho

Festivais, filas ou jardim: o banco portátil que nunca mais vai querer deixar em casa

Com o calor instalado, a ideia de juntar família e amigos no jardim para um churrasco ao ar livre ganha outra força. Para quem quer uma solução prática e sem gastar muito, o grelhador a carvão Outsunny está em oferta flash com 19% de desconto — de 57,93€ para 47,06€.

Quem já comprou resume bem: "bom, bonito e barato. Genial para fazer legumes e carnes na brasa". Outra compradora acrescenta que "é muito prático, leve, fácil de montar e cómodo para guardar".

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Com 48 x 56 x 94 cm, tem prateleira inferior para arrumação e rodas para transportar sem esforço. A panela de cozedura tem revestimento em esmalte de porcelana, que retém bem o calor e não racha nem enferruja com o uso.

A tampa inclui grelha de ventilação regulável para controlar a temperatura sem estar sempre a levantá-la, e pega de madeira para evitar queimaduras. Na hora de limpar, o depósito de cinzas amovível na base trata da parte mais chata em segundos.

Funciona com carvão ou lenha e é compacto o suficiente para levar num fim de semana de campismo.

A 47,06€, é difícil encontrar melhor relação qualidade-preço nesta categoria.

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