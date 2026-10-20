A mãe e a irmã morreram com cancro. Agora, atriz portuguesa revela momentos de aflição nunca antes expostos: "Como se fosse uma sina familiar"

"Dedicada aos treinos e à dieta", Sara Norte exibe corpo em biquíni: "É a minha prioridade"

Sara Norte aquece Internet com imagens do "último dia de praia"... "pelo menos de biquíni"!

É uma lenda do FC Porto e da Seleção. 20 anos depois de se despedir dos relvados, Vítor Baía está completamente diferente e esta é a sua nova vida

Momentos de aflição e preocupação com a família: casa de futebolista é assaltada durante o jogo do FC Porto

Tudo começou com uma saída à noite no Algarve. 12 anos depois, são um dos casais mais adorados do País e agora mostram foto única do início da relação

"Tive um parto traumático e sofri violência obstétrica": após ser mãe, radialista portuguesa denuncia momentos de horror no hospital

Foi mãe de gémeos aos 48 anos e prepara-se para ter outro bebé aos 52: atriz apanha todos de surpresa ao anunciar gravidez

A atriz assinalou o Outubro Rosa com uma fotografia de infância ao lado da mãe e um testemunho emotivo sobre as perdas que viveu, o medo de enfrentar a mesma doença e a importância dos rastreios. Sara Norte deixou ainda uma reflexão sobre a forma como se fala de quem morre com cancro.

Sara Norte partilhou uma mensagem emotiva sobre o cancro e o impacto que a doença teve na sua vida. A atriz aproveitou o Outubro Rosa, mês dedicado à sensibilização para o cancro da mama, para recordar a mãe e a irmã, que perdeu devido à doença, e para deixar uma reflexão sobre a dor de quem enfrenta este diagnóstico, seja na primeira pessoa ou junto de alguém que ama.

A acompanhar as palavras, Sara Norte publicou uma fotografia antiga da mãe e da irmã. Uma imagem de outra fase da sua vida que serviu de ponto de partida para um desabafo marcado pela saudade, pela revolta e pela solidariedade para com todos os que lidam com o cancro.

«Odeio o cancro», escreveu a atriz, numa frase que resume o peso das perdas que viveu.

«Durante muito tempo» teve medo de sofrer da mesma doença

Na publicação, Sara Norte revelou que, depois de perder a mãe e a irmã, passou durante muito tempo a associar os próprios sintomas à possibilidade de ter cancro, como se a doença fosse uma espécie de destino familiar. «Durante muito tempo, qualquer sintoma que eu tinha associava à doença: como se fosse uma sina familiar», confessou.

A atriz explicou, contudo, que tem vindo a aprender a lidar de outra forma com esse receio. Embora reconheça que o medo não desaparece necessariamente, afirmou que deixou de sofrer por antecipação e de viver constantemente preocupada com a possibilidade de adoecer.

«Aos poucos tenho vindo a deixar de ter medo», partilhou, acrescentando que percebeu que não consegue controlar tudo o que poderá acontecer no futuro. O testemunho aborda, assim, uma dimensão muitas vezes difícil de gerir para quem perdeu familiares devido a uma doença grave: o receio de vir a passar pela mesma experiência.

Sara Norte deixa apelo aos rastreios

No mesmo texto, a atriz destacou a importância da realização de rastreios e da deteção precoce, numa mensagem particularmente relevante durante o Outubro Rosa. «É importante irmos fazendo rastreios porque quanto mais rápido se detectar, pode ser a salvação», escreveu.

Sara Norte reconheceu também que nem todos os casos têm o mesmo desfecho, lembrando que existem situações em que a doença evolui de forma tão agressiva que a recuperação não é possível.

A sua mensagem é, acima de tudo, um apelo à sensibilização e à atenção à saúde. A deteção precoce pode ser determinante em vários tipos de cancro, embora os exames recomendados dependam da doença, da idade e dos fatores de risco de cada pessoa. Em caso de dúvidas ou sintomas, o acompanhamento por profissionais de saúde é fundamental.

«Não é só guerreira quem vence o cancro»

Uma das partes mais marcantes da publicação surge quando Sara Norte questiona a forma como, tantas vezes, se fala das pessoas que enfrentam a doença.

A atriz confessou não gostar de expressões como «é uma guerreira, venceu o cancro» ou da ideia de que a capacidade de superar a doença depende da força de cada pessoa.

Para explicar a sua posição, recordou as pessoas que conheceu e que, apesar de quererem recuperar e de lutarem com todas as suas forças, acabaram por morrer.

«Para mim não é só guerreira quem o vence, mas também quem luta com tudo o que tem mas não o consegue vencer e que acaba por morrer», sublinhou.

Com esta reflexão, Sara Norte chama a atenção para uma questão sensível: a necessidade de evitar que a sobrevivência seja apresentada como uma prova de força individual ou que a morte seja interpretada como uma derrota.

O seu testemunho defende uma visão mais compassiva de quem vive com cancro, reconhecendo a coragem e a dignidade de todas as pessoas que atravessam a doença, independentemente do desfecho.

«Só quem acompanhou alguém nesta doença consegue perceber a dor»

Sara Norte falou ainda da dureza dos tratamentos e do sofrimento de acompanhar alguém próximo durante o processo. «Esta doença é horrível e leva tudo da pessoa. Tudo», escreveu, descrevendo a dor de assistir à perda gradual de forças e à transformação da vida de alguém que se ama.

A atriz destacou o impacto emocional que a doença pode ter não só em quem recebe o diagnóstico, mas também nos familiares que acompanham cada etapa, confrontados com a incerteza e com a possibilidade de perder uma pessoa importante. É uma experiência que, como deixa perceber no seu desabafo, permanece ligada às perdas que viveu na própria família.

Uma mensagem de solidariedade para doentes, famílias e profissionais de saúde

No final da publicação, Sara Norte deixou uma palavra de solidariedade a todos os que enfrentam esta realidade, incluindo os familiares e os profissionais que acompanham os doentes.

«A minha solidariedade para as pessoas que estão doentes, para os seus familiares e para todos os enfermeiros, médicos e todos os técnicos auxiliares de saúde», escreveu.

Ao partilhar uma fotografia da infância e uma memória tão pessoal, a atriz aproveitou o Outubro Rosa para falar não apenas da prevenção, mas também da perda, do medo e da importância de olhar para quem vive com cancro sem julgamentos.

Uma mensagem que recorda que, por detrás de cada diagnóstico, existem pessoas, famílias e histórias diferentes, e que ninguém deve ser reduzido à forma como a doença termina.