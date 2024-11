Sim, é possível cozer ovos na air fryer e nós descobrimos como (vídeo)

A air fryer é uma maneira prática de cozinhar ovos cozidos sem a necessidade de água, e apenas com um ingrediente: ovo. Surpreendido? É no site Whole Lotta Yum que encontramos o m]etodo para fazer ovos na airfryer com a textura preferida de cada pessoa.

Vai precisar de:

Air fryer

Ovos

Tigela com água gelada para interromper o cozimento

Passos para cozer ovos na air fryer:

1. Pré-aquecer a Air Fryer: defina a temperatura para 135°C e deixe pré-aquecer durante cerca de 2-3 minutos.

2. Posicionar os ovos: coloque os ovos no cesto da air fryer, deixando espaço suficiente entre eles para garantir que cozinhem uniformemente. Evite empilhar ou encher em excesso.

3. Definir o tempo de cozimento:

Ovos cozidos muito bem passados: 15 minutos a 135°C

Ovos cozidos médios: 12 minutos a 135°C

Ovos com gema mole: 10 minutos a 135°C

4. Arrefecer em água gelada: Após o tempo de cozimento, retire os ovos imediatamente e coloque-os numa tigela com água gelada durante cerca de um minuto. Esse passo ajuda a parar o cozimento e facilita quando for tirar a casca.

