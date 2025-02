Como saber se um ovo está cozido sem o descascar?

Cozer ovos pode parecer simples, mas saber se estão no ponto certo sem os partir é um verdadeiro desafio. O site EatingWell testou cinco métodos para verificar se um ovo está cozido sem ter de tirar a casca e contou com a especialista em cozinha e nutrição Breana Lai Killeen para dar o seu veredicto. Aqui ficam os resultados:

1. Rodar o ovo

Se colocar um ovo a girar sobre uma superfície lisa, um ovo cozido roda de forma estável e rápida, enquanto um ovo cru balança e tem dificuldade em girar. Este método revelou-se eficaz para distinguir ovos crus de cozidos, mas não permite saber se o ovo está mal, médio ou bem cozido.

2. Abanar o ovo

A ideia era simples: ao agitar o ovo, se o interior se movesse, significaria que estava cru. No entanto, este método provou ser pouco fiável, especialmente com ovos frios. Mesmo os ovos mal cozidos tinham uma consistência firme ao serem abanados, tornando difícil identificar o grau de cozedura.

3. Submergir em água morna

Este truque sugeria colocar o ovo em água morna para ver se se formavam bolhas à volta da casca, indicando que estaria cru. Após vários testes, a especialista concluiu que este método não é eficaz, pois foi impossível identificar diferenças claras entre ovos cozidos e crus.

4. Usar uma lanterna

Ao iluminar um ovo com uma lanterna, os ovos crus deixavam passar a luz, enquanto os cozidos bloqueavam-na. Apesar de ser um método eficaz para perceber se o ovo está, pelo menos, parcialmente cozido, não permite determinar o grau exato de cozedura.

5. Partir o ovo

A maneira mais óbvia de saber se um ovo está cozido é parti-lo. No entanto, se estiver cru, terá de o utilizar imediatamente. Se estiver cozido, só ao cortar a gema será possível perceber se está no ponto desejado.

Qual o método vencedor?

Entre os métodos testados, rodar o ovo e usar uma lanterna revelaram-se os mais eficazes para distinguir ovos crus de cozidos. No entanto, nenhum método permite saber com exatidão o grau de cozedura sem abrir o ovo. Para garantir ovos cozidos no ponto certo, a melhor solução continua a ser cronometrar o tempo de cozedura seguindo as instruções certas.