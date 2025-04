Enviou ovos de Páscoa envenenados para casa do ex-companheiro. Menino de 7 anos morreu, mãe e irmã estão em estado crítico

Chama-se Jordélia Pereira Barbosa, tem 35 anos e está presa por um crime hediondo, premeditado e que já custou a vida a um menino de sete anos no estado do Maranhão, no Brasil. Além dele, a irmã de 13 e a mãe – atual namorada do ex-companheiro da criminosa – estão em estado crítico no hospital, ainda em perigo.

Os ovos foram enviados a Mirian Lira, com uma mensagem simpática: “Com amor, para Mirian Lira. Feliz Páscoa!”. Depois de os receber numa entrega de estafeta, a mãe partilhou os ovos de chocolate com ambos os filhos.

O menino de sete anos começou a sentir-se mal imediatamente após ingerir o ovo de chocolate, fazendo com que a mãe o transportasse de urgência ao hospital. A criança não resistiu e, horas mais tarde, acabou por morrer.

A mãe, de 32 anos, e a filha de 13 também ficaram doentes e permanecem em estado crítico no hospital.

Como a polícia percebeu a autoria do crime

Foi o companheiro de Mirian que suspeitou logo da ex-namorada. Mais tarde, a polícia encontrou imagens de videovigilância de Jordélia a comprar os ovos de chocolate disfarçada com uma peruca preta e óculos escuros.

Apesar de negar o crime, os investigadores dizem que há provas suficientes para terem detido esta mulher. Foram apreendidas duas perucas, recibos, cartões, tesouras, uma faca de serrilha e drogas que estavam na posse da mulher.