Apetece-lhe uma comidinha de conforto? Estes ovos escalfados com feijão e chouriço vão deixá-lo a salivar

Há receitas que sabem a conforto! Estes ovos escalfados com feijão e chouriço são uma daquelas refeições simples, económicas e cheias de sabor, perfeitas para os dias em que apetece comida tradicional.
Ingredientes
Azeite q.b.
1 cebola
3 dentes de alho
1 chouriço
300 g de feijão manteiga
150 ml de polpa de tomate
4 ovos
Manjericão q.b.
Sal q.b.
Preparação
1. Numa frigideira, coloca um fio de azeite, a cebola e os dentes de alho picados e o chouriço cortado às rodelas. Deixa refogar até a cebola ficar macia.
2. Adiciona o feijão manteiga e a polpa de tomate. Tempera com sal e deixa levantar fervura.
3. Abre os ovos sobre o preparado, tapa a frigideira e deixa cozinhar até os ovos ficarem no ponto desejado.
4. Finaliza com manjericão fresco picado.
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