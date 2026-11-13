Apetece-lhe uma comidinha de conforto? Estes ovos escalfados com feijão e chouriço vão deixá-lo a salivar

Há receitas que sabem a conforto! Estes ovos escalfados com feijão e chouriço são uma daquelas refeições simples, económicas e cheias de sabor, perfeitas para os dias em que apetece comida tradicional.

Ingredientes

Azeite q.b.

1 cebola

3 dentes de alho

1 chouriço

300 g de feijão manteiga

150 ml de polpa de tomate

4 ovos

Manjericão q.b.

Sal q.b.

Preparação

1. Numa frigideira, coloca um fio de azeite, a cebola e os dentes de alho picados e o chouriço cortado às rodelas. Deixa refogar até a cebola ficar macia.

2. Adiciona o feijão manteiga e a polpa de tomate. Tempera com sal e deixa levantar fervura.

3. Abre os ovos sobre o preparado, tapa a frigideira e deixa cozinhar até os ovos ficarem no ponto desejado.

4. Finaliza com manjericão fresco picado.

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