Cozinheira revela ingrediente secreto que faz os ovos mexidos ficarem perfeitos

Os ovos mexidos são um clássico do pequeno-almoço, mas nem sempre é fácil alcançar a textura ideal. Muitas vezes, acabam demasiado cozinhados ou, pelo contrário, demasiado líquidos. Para resolver este problema, em declarações ao site Express U.S, a cozinheira e fundadora do The Flavor Bender, Dini Kodippili, partilhou um truque surpreendente.

Segundo Kodippili, basta misturar maisena aos ovos. A maisena cria uma barreira protetora que impede os ovos de libertarem líquido após a cozedura. Além disso, melhora a textura, tornando-os mais cremosos e suaves. Para obter este resultado, basta misturar maisena com leite ou natas, dissolvendo bem antes de adicionar os ovos e temperar com sal e pimenta.

O método de cozedura também faz a diferença. A frigideira deve estar aquecida a uma temperatura média-alta, e os ovos devem ser mexidos constantemente com uma espátula assim que tocarem na superfície quente. Para uma textura mais cremosa, o ideal é retirá-los do lume antes de estarem completamente cozinhados.

Este método transforma completamente a preparação dos ovos mexidos, garantindo uma consistência perfeita e um melhor sabor.