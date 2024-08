Uma refeição rápida e deliciosa? Esta receita de ovos no forno é de comer e chorar por mais

Descubra como preparar uma refeição simples e saborosa com esta receita de ovos no forno com tomate, queijo da ilha e feijão frade. Perfeita para aqueles dias em temos menos tempo, mas ansiamos por algo delicioso.

Ingredientes

300 gr feijão frade;

200 ml de molho de tomate;

1 c. de sopa de orégãos frescos picados;

150 gr queijo da ilha Nova Açores ralado;

3 ovos

Preparação

1. Num pirex coloque o feijão, o molho de tomate, os orégãos e o queijo da ilha. Envolva os ingredientes.

2. Sobre os feijões abra os ovos, e leve ao forno, a 180º, até os ovos estarem cozinhados.

Um prato reconfortante e delicioso. Aproveite cada mordida e bom apetite!