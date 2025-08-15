Facebook Instagram
Dicas

Cozer ovos na airfryer? Eis a razão para começar já

ma técnica simples que transforma uma tarefa banal numa solução prática e rápida
IOL
Há 2h e 21min
Ovos cozidos Foto Captura @ugar90
Ovos cozidos Foto Captura @ugar90
Estas frutas são as melhores frutas para começar o dia com mais energia

Foi no canal de YouTube Mari Pili Desesperada que encontrámos um vídeo a explicar um truque para cozer ovos… na air fryer. Sim, é tão fácil quanto colocar os ovos no cesto, definir 130 graus e esperar 15 minutos. Mas mais do que a simplicidade, há várias razões para adotar este método no dia a dia.

Cozer ovos na air fryer poupa tempo e esforço. Não há panelas para aquecer, água a ferver ou relógio a controlar. Basta programar o aparelho e deixar que faça o trabalho por si, enquanto aproveita esses minutos para outras tarefas.

O resultado? Ovos cozidos de forma homogénea, com a textura exata que procura, seja a gema mais cremosa ou totalmente cozida. O calor circulante do aparelho garante consistência, algo que nem sempre acontece com a cozedura tradicional.

Outro ponto a favor é a limpeza. Cozer ovos no fogão implica tachos, colheres e, muitas vezes, resíduos de casca espalhados. Na air fryer, o processo é limpo e rápido de arrumar.

Além disso, esta técnica ajuda a preservar o valor nutritivo dos ovos. Sem contacto direto com a água a ferver, as vitaminas e minerais mantêm-se intactos, oferecendo uma refeição mais rica e saudável.

Com rapidez, praticidade e melhor aproveitamento dos nutrientes, cozer ovos neste aparelho é uma solução que alia sabor e conveniência. Uma daquelas pequenas mudanças que fazem diferença na cozinha.

Veja no vídeo como cozer ovos na air fryer:

RELACIONADOS
Estas frutas são as melhores frutas para começar o dia com mais energia
Não deite fora as cascas das batatas: tansforme-as num snack crocante na air fryer
Nunca mais descascamos um ovo cozido sem ser desta forma
Sem ideias do que levar para comer na praia? Estes snacks são saudáveis e frescos
Mais Vistos
00:02:03
Big Brother
Kina desiquilibra-se e o momento é de chorar a rir. Veja aqui
tvi
00:01:48
Big Brother
Picardias sem fim. Jéssica dedica musica a Miranda- «Ciumenta assim nenhum homem te aguenta»
tvi
00:01:01
Big Brother
Como nunca o viu: Afonso Leitão declara-se a pessoa especial
tvi
00:03:41
Big Brother
Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»
tvi
Destaques IOL
Voos baratos
Voos com preços muito abaixo da média: este é o site onde encontra oportunidades únicas
Viajar
Vai viajar só com mala de cabine? Estes 7 truques vão facilitar-lhe a vida (e espaço também)
Destinos de férias
Influencers revelam paraíso tropical com hotéis a 80 € e jantares a 15 €
Viagens
Hotéis a 20 euros, jantares a 10 e paisagens lindas de morrer. Este é um dos destinos mais baratos da Europa
Mais Lidas
Dois às 10
Encontrado morto jovem de 22 anos desaparecido em Vila Nova de Gaia
tvi
Modalidades
Ricardinho despede-se do futsal: «A partir de hoje passo a ser um "Legend"»
maisfutebol
Futebol
Liga: Sporting-FC Porto agendado para 30 de agosto
maisfutebol
Realeza Britânica
É o ícone da realeza que deu a maior lição de moda a Kate Middleton
versa
Dois às 10
Cristina Ferreira cortou estes 3 alimentos das refeições: «O corpo já não respondia. Sentia-me inchada»
tvi
Mecanismo Europeu de Proteção Civil
Portugal pede apoio europeu para combater incêndios. Há aviões Canadair a caminho
cnn