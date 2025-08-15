Cozer ovos na airfryer? Eis a razão para começar já

Estas frutas são as melhores frutas para começar o dia com mais energia

Foi no canal de YouTube Mari Pili Desesperada que encontrámos um vídeo a explicar um truque para cozer ovos… na air fryer. Sim, é tão fácil quanto colocar os ovos no cesto, definir 130 graus e esperar 15 minutos. Mas mais do que a simplicidade, há várias razões para adotar este método no dia a dia.

Cozer ovos na air fryer poupa tempo e esforço. Não há panelas para aquecer, água a ferver ou relógio a controlar. Basta programar o aparelho e deixar que faça o trabalho por si, enquanto aproveita esses minutos para outras tarefas.

O resultado? Ovos cozidos de forma homogénea, com a textura exata que procura, seja a gema mais cremosa ou totalmente cozida. O calor circulante do aparelho garante consistência, algo que nem sempre acontece com a cozedura tradicional.

Outro ponto a favor é a limpeza. Cozer ovos no fogão implica tachos, colheres e, muitas vezes, resíduos de casca espalhados. Na air fryer, o processo é limpo e rápido de arrumar.

Além disso, esta técnica ajuda a preservar o valor nutritivo dos ovos. Sem contacto direto com a água a ferver, as vitaminas e minerais mantêm-se intactos, oferecendo uma refeição mais rica e saudável.

Com rapidez, praticidade e melhor aproveitamento dos nutrientes, cozer ovos neste aparelho é uma solução que alia sabor e conveniência. Uma daquelas pequenas mudanças que fazem diferença na cozinha.

Veja no vídeo como cozer ovos na air fryer: