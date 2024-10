Quanto tempo duram os ovos sem estragar? Saiba quando já não os pode consumir

Quer seja para doces ou salgados, os ovos são um alimento versátil e ainda têm um perfil nutricional muito interessante, sendo pouco calóricos, tendo muita proteína e pouca gordura saturada. Muita gente gosta de ter sempre ovos em casa, mas é sempre importante ter em atenção se ainda estão bons antes de serem consumidos.

Há ainda muitas dúvidas relativamente aos ovos e à sua validade. Quanto tempo é que duram sem se estragar? e como é que podemos ver que já não devem ser comidos? O site CNet falou com um especialista em segurança alimentar para esclarecer estas e outras questões.

Onde guardar os ovos?

Será talvez um debate eterno: deve guardar-se os ovos fora ou dentro do frigorífico? Parece que os ovos refrigerados acabam por ter uma durabilidade superior. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os ovos podem durar entre três e cinco semanas quando guardados no frigorífico.

O ideal é guardar os ovos na parte mais fria do frigorífico e deixá-los sempre na embalagem original para garantir que se mantém frescos.

Então porque é que no supermercado os ovos não estão refrigerados?

Os ovos não estão no frigorífico no supermercado por causa das mudanças de temperatura. Se estivessem no frigorífico, ao serem transportados pelos clientes para casa, podiam ficar cobertos de água da condensação. Isto ajudaria a criar um ambiente propício ao crescimento de bactérias na casca que podem entrar nos ovos, algo que é ainda pior do que deixar os ovos à temperatura ambiente.

Assim, os regulamentos europeus recomendam que os ovos sejam mantidos a uma temperatura constante tanto no armazenamento como no transporte até ao momento em que chegam ao consumidor final, que deve colocá-los no frigorífico.

A validade que vem nos ovos é exata?

A data que vemos nos ovos é um guia. De acordo com Zachary Cartwright, membro da Divisão de Segurança Alimentar e Gestão de Qualidade do Instituto de Tecnólogos Alimentares, citado pelo site CNet, os ovos normalmente permanecem aptos para serem comidos até uma a duas semanas depois da data que vem na embalagem.

Ainda assim, com o tempo, os ovos podem ficar com a clara mais fina ou perder alguma firmeza. Mas continuam aptos para serem consumidos.

Como saber se ainda se pode consumir os ovos

Não precisa de abrir os ovos para saber se estão bons. Há um truque muito simples que demora poucos segundos e que lhe vai dizer se pode ou não comer os ovos.

Pegue num copo e encha-o com água fria. Depois, é só colocar gentilmente o ovo dentro da água. se o ovo for ao fundo e ficar deitado, então está em perfeito estado para ser comido. Se ficar em pé, ainda que no fundo, isto quer dizer que é mais antigo, mas que ainda pode ser comido, ainda que não por muito mais tempo. Se o ovo começar a boiar, está estragado e deve acabar no lixo.

Este teste funciona pois com o tempo, os ovos ficam com uma bolha de ar que faz com que boiem.

Os ovos podem ser congelados?

Apesar de não ser uma prática muito comum, é possível congelar ovos. Mas, atenção, não deve colocá-los no congelador na casca. Uma boa forma é abrir os ovos e batê-los. Também pode congelar a gema e a clara separadas.

As claras são melhores para congelar do que as gemas. Por isso, para congelar gemas, é recomendado que lhes adicione sal ou açúcar, já que ajuda com a consistência.