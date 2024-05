Nunca guarde os ovos nesta parte do frigorífico. Explicamos porquê

Mantenha estes alimentos longe do frigorífico

Muitos dos frigoríficos que estão à venda atualmente vêm com um pequeno cesto para ovos que encaixa na perfeição na prateleira da porta. Quem o usa, garante que é muito útil para ver quando os ovos estão a acabar. No entanto, a porta do frigorífico está longe de ser o melhor sítio para guardar este produto.

Citada pelo site Simply Recipes, Jeanine Flaherty, a vice-presidente de segurança alimentar e qualidade da Vital Farms, uma empresa de ovos de galinhas criadas ao ar livre, a porta não é o melhor lugar para manter os ovos frescos e garantir que não se estragam.

Os ovos não cozidos devem ser mantidos a uma temperatura de cerca de 4ºC, algo que não é possível na porta do frigorífico que, além de ser a zona mais quente, é onde há maiores variações de temperatura.

A zona ideal para se guardar os ovos, refere Jeanine Flaherty, é a parte de trás do frigorífico, onde as temperaturas são mais baixas e mais estáveis. Isto garante que não há deterioração bacteriana dos ovos.

Além disso, é recomendado que mantenha os ovos na embalagem original, já que evita que os ovos absorvam os odores do frigorífico, além de ajudar a manter os níveis de humidade mais consistentes à volta dos ovos.