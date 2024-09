O método que ainda não conhecia para separar a gema da clara do ovo

Os ovos são daqueles alimentos que dá sempre jeito ter em casa. Podem ser consumidos em qualquer refeição de diversas maneiras e são muito usados em diversas receitas de doces.

Mais do que isso, o perfil nutricional dos ovos faz com eu sejam um excelente elemento a incluir numa dieta equilibrada. Têm um bom aporte de proteína, essencial para os músculos, mas são também uma excelente fonte de ómega-3, vitaminas e minerais. Apesar de terem níveis relativamente elevados de gorduras, de acordo com o Instituto de Estudos do Ovo, citado pelo site Semana Colombia, a quantidade de gorduras saturadas e insaturadas é nutricionalmente recomendada.

A ovo é ainda é uma fonte natural de colina, uma vitamina que auxilia a memória, aprendizagem e concentração, refere o Lusíadas Saúde no seu website. O site Semana Colombia acrescenta ainda que esta vitamina é importante para mulheres gestantes e lactantes, já que apoia o desenvolvimento do bebé.

Como todos sabemos, o ovo é composto pela gema e pela clara, cada uma destes pates com perfis nutricionais bastante diferentes. A gema tem mais proteína, mas também mais gorduras, enquanto a clara é rica em água, proteína e quase não tem gorduras. Por teres composições diferentes, quando usadas separadamente, têm também propósitos diferentes.

Há um sem fim de receitas, especialmente as de bolos e outros doces, em que é essencial separar a gema da clara. Mas na hora de o fazer, há quem tenha dificuldade e acabe com a gema partida e a misturar-se com a clara.

O site Semana Colombia partilha dois truques para separar as gemas das claras, sendo que para um é preciso um acessório que nem toda a gente terá em casa. Vamos explicar.

O truque da garrafa

O truque da garrafa pode ser muito útil, mas como o próprio nome indica, vai ser necessário usar uma garrafa de plástico e nem toda a gente terá uma em casa.

O primeiro passo será partir o ovo para dentro de uma taça. Depois, pega-se na garrafa limpa e coloca-se a boca na gema, apertando a garrafa para puxar a gema. O passo seguinte é por a gema noutra taça e está feito.

O truque da colher

A outra opção para separar a gema da clara é usando uma colher de sopa. O primeiro passo é igual ao do truque anterior: comece por abrir o ovo inteiro para uma taça. De seguida, pegue na colher e passe-a por baixo da gema com muito cuidado para não a rebentar e levante-a para separar as duas partes do ovo. Depois é só pôr a gema noutra taça.

Apesar de muito prática, esta dica não será a mais simples das primeiras vezes. Mas se insistir, vai ver que rapidamente está a separar a gema da clara como um verdadeiro especialista.