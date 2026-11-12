Toma Ozempic ou Wegovy? Há um novo alerta sobre um efeito secundário que pode afetar a visão

Fonte: Lusa

Os medicamentos usados para a diabetes e perda de peso, como Ozempic e Wegovy, vão passar a ter nos Estados Unidos um alerta sobre um efeito secundário raro que pode levar à perda de visão, anunciaram as autoridades norte-americanas.

A Food and Drug Administration (FDA) revelou que o risco será incluído na bula de todos os medicamentos da classe GLP-1, fármacos de grande sucesso utilizados no tratamento da obesidade, diabetes e diversas outras condições médicas.

Esta categoria abrange cerca de uma dúzia de medicamentos, disponíveis na forma injetável ou em comprimidos.

Qual é o problema de visão associado ao Ozempic e ao Wegovy?

Este problema ocular, conhecido como neuropatia ótica isquémica anterior, pode causar perda significativa da visão.

Segundo a FDA, o problema — relatado em associação a todos os medicamentos da classe GLP-1 — ocorre devido à redução do fluxo sanguíneo para o nervo ótico, embora a causa subjacente ainda não seja totalmente compreendida.

Cientistas da FDA começaram a investigar esta questão após a publicação de um estudo médico em 2024, que associou a condição a certos pacientes que usavam semaglutida, o princípio ativo do Ozempic.

Quantos casos foram identificados? O que dizem os estudos?

Uma análise da FDA, que examinou mais de 125 ensaios clínicos, constatou que o problema ocorreu em aproximadamente seis a cada 100.000 pacientes que utilizaram um medicamento da classe GLP-1 por pelo menos um ano.

A taxa observada em pessoas que tomaram um placebo ou outros tipos de medicamentos para reduzir a glicose foi inferior a quatro por 100.000, informou a agência.

A FDA também identificou relatos deste problema no seu sistema eletrónico de monitorização de eventos adversos e efeitos colaterais relacionados com medicamentos.

Visão turva e pontos cegos entre os sintomas

De acordo com a FDA, os sintomas incluem visão turva, pontos cegos, distorção nas cores e outros distúrbios visuais.

Portugal também regista reações adversas

Em Portugal, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde recebeu este ano, em média, uma notificação por dia de suspeitas de reações adversas a estes medicamentos, como vómitos, diarreia e queda de cabelo.