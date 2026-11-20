Uma história insólita está a dar que falar no Brasil e promete surpreender os adeptos de futebol também em Portugal. Hugo Souza, guarda-redes do Corinthians que já representou o GD Chaves, vai ser pai de duas meninas, fruto de relações com duas mulheres diferentes. E há um pormenor que torna a situação ainda mais inesperada: as duas crianças deverão nascer com apenas cerca de dois meses de diferença.

A notícia ganhou dimensão depois de Rai Araújo, influenciadora brasileira, ter revelado que está grávida de seis meses de uma menina do futebolista, de 27 anos. A confirmação foi feita pela própria ao jornal brasileiro «Extra».

Mas esta não é a única bebé que Hugo Souza espera. Rauany Barcellos, antiga noiva do guarda-redes, também está grávida de uma menina e encontra-se já no oitavo mês de gestação.

Ou seja, o jogador prepara-se para receber duas filhas num intervalo de tempo muito curto, mas de duas mães diferentes.

Duas gravidezes em simultâneo: quem são as mulheres?

Rauany Barcellos foi a primeira das duas mulheres a anunciar publicamente a gravidez. A influenciadora brasileira, de 23 anos, espera uma menina que já tem nome: Pétala.

A gravidez foi anunciada em julho, numa altura em que o relacionamento com Hugo Souza já tinha terminado. Os dois tinham assumido publicamente o namoro em 2025 e chegaram a ficar noivos, mas anunciaram a separação em abril de 2026.

Apesar do fim da relação, o antigo casal chegou a surgir junto em momentos relacionados com a gravidez. A assessoria do jogador, contudo, esclareceu que essas aparições não significavam uma reconciliação.

Já Rai Araújo tornou pública a sua gravidez esta semana. A influenciadora, também de 27 anos, revelou que está à espera de uma menina e que se encontra no sexto mês de gestação.

Numa publicação nas redes sociais, Rai partilhou um desabafo sobre a forma como recebeu a notícia da gravidez, admitindo que não foi planeada e que o processo começou com lágrimas, medo e dificuldade em aceitar a situação. «Esta gravidez não foi planeada, não foi esperada. Não teve festa de boas-vindas, surpresas ou parabéns. Foi uma gravidez silenciosa. Começou com lágrimas, dor e muito medo. Muita, mas muita falta de aceitação. Mas eu continuei», escreveu.

Em declarações ao jornal «Extra», a influenciadora preferiu não entrar em pormenores sobre a vida pessoal, mas confirmou que Hugo Souza está a cumprir as suas responsabilidades enquanto pai.

Hugo Souza já reagiu à notícia?

A situação levou a imprensa brasileira a procurar esclarecimentos junto da equipa do guarda-redes.

Segundo o portal UOL, a assessoria de Hugo Souza confirmou a informação e garantiu que o futebolista está a prestar todo o apoio necessário à mãe e à criança. A equipa do atleta acrescentou, contudo, que não pretende divulgar mais pormenores sobre a vida pessoal do jogador, em respeito pela privacidade de todos os envolvidos.

Para já, sabe-se que as duas bebés deverão nascer com aproximadamente dois meses de diferença. Uma situação pouco habitual que colocou o nome do guarda-redes nas manchetes da imprensa brasileira.

Quem é Hugo Souza, o guarda-redes que já passou por Portugal?

A história também tem um ponto de interesse para os adeptos portugueses. Hugo Souza, conhecido no Brasil como Neneca, representou o Grupo Desportivo de Chaves durante a temporada 2023/24.

O guarda-redes chegou ao emblema transmontano por empréstimo do Flamengo, em julho de 2023, naquela que foi a sua primeira experiência no futebol europeu.

Ao serviço dos flavienses, disputou 27 partidas e destacou-se em algumas exibições, incluindo um encontro frente ao Benfica, no qual defendeu três grandes penalidades.

Depois da passagem por Portugal, regressou ao Brasil e acabou por rumar ao Corinthians, clube onde se afirmou e ganhou protagonismo no futebol brasileiro.

Agora, é por motivos bem diferentes dos resultados desportivos que Hugo Souza está no centro das atenções. O guarda-redes prepara-se para uma fase muito especial da vida pessoal: a chegada de duas meninas, de duas mulheres diferentes e praticamente ao mesmo tempo.