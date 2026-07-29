"Ela estava cada vez pior": O relato devastador de um pai que perdeu os três filhos às mãos da mãe

O julgamento de Lindsay Clancy, a enfermeira norte-americana acusada de matar os três filhos em janeiro de 2023, começou esta semana nos Estados Unidos com um testemunho marcante do ex-marido, que descreveu o estado crítico da saúde mental da mulher nos meses que antecederam a tragédia.

As informações foram avançadas pela BBC News. Patrick Clancy afirmou perante o tribunal que a então mulher estava "muito deprimida" e que, durante o último mês antes das mortes, entrou numa verdadeira "espiral". Segundo o seu testemunho, Lindsay perdeu muito peso, sofria de ansiedade e depressão e procurava sucessivamente ajuda médica, chegando mesmo a mudar de psiquiatra por considerar que o tratamento não estava a resultar.

O ex-marido contou ainda que Lindsay lhe confidenciou estar a ter pensamentos suicidas e que a sua condição "ficava cada vez pior", apesar da medicação que estava a tomar. No centro do julgamento está a questão que poderá determinar o desfecho do caso: Lindsay Clancy tinha plena consciência dos seus atos ou encontrava-se em estado de psicose pós-parto?

O que diz a acusação apresentada contra Lindsay Clancy

A acusação sustenta que a mulher agiu de forma deliberada e consciente quando matou os filhos, Cora, de cinco anos, Dawson, de três, e Callan, de apenas oito meses. Em tribunal, a procuradora Shanan Buckingham afirmou que a arguida "sabia exatamente o que estava a fazer" e tomou uma decisão "calculada" para matar as crianças.

Já a defesa apresenta uma versão completamente diferente. O advogado Kevin Reddington defende que Lindsay Clancy sofria de psicose pós-parto, uma rara emergência psiquiátrica que pode surgir após o nascimento de um bebé e que compromete gravemente a perceção da realidade.

Segundo a defesa, a mulher era uma mãe dedicada, sem qualquer motivo para matar os filhos, e não recebeu o acompanhamento médico adequado. O advogado exibiu ainda fotografias da tentativa de suicídio feita por Lindsay após as mortes, argumentando que esse comportamento é consistente com um episódio de psicose.

De acordo com o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS), a psicose pós-parto afeta cerca de uma em cada mil mulheres após o parto e pode provocar alucinações, delírios, confusão intensa e alterações extremas do humor.

Acusada afirma estar inocente

Lindsay Clancy declarou-se inocente das três acusações de homicídio em primeiro grau, embora não conteste ter provocado a morte dos filhos. Caso seja condenada, enfrenta uma pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

O julgamento deverá prolongar-se durante várias semanas, com o tribunal a ouvir familiares, amigos, profissionais de saúde, investigadores e especialistas em psiquiatria, enquanto acusação e defesa tentam convencer o júri de qual era o verdadeiro estado mental da arguida no momento da tragédia.