Como transformar uma divisão com luxo de hotel sem gastar 100 euros

Há pequenos detalhes na decoração de uma casa que fazem uma diferença enorme. Às vezes basta mudar uma parede para que todo o ambiente ganhe outra dimensão. Foi exatamente isso que aconteceu quando experimentámos os painéis acústicos decorativos da tectake: com um investimento de pouco mais de 100 euros, o quarto passou a ter um aspeto digno de um hotel de luxo — moderno, elegante e muito mais acolhedor.

O segredo está no design destes painéis, que combinam ripas de madeira em carvalho com um fundo em feltro acústico, criando um efeito visual sofisticado que se tornou tendência na decoração de interiores. Este tipo de revestimento é cada vez mais usado em hotéis, restaurantes e casas contemporâneas porque consegue transformar instantaneamente uma parede simples num verdadeiro elemento de destaque.

Cada conjunto inclui quatro painéis decorativos, com dimensões de 120 x 60 centímetros, que podem ser aplicados lado a lado para criar uma superfície contínua e muito elegante. O acabamento em chapa de madeira real dá-lhes um aspeto natural e premium, enquanto a estrutura em MDF garante robustez e durabilidade.

Mas a grande vantagem destes painéis não está apenas na estética. Para além de elevarem o nível da decoração, também ajudam a melhorar o conforto acústico do espaço. Graças à combinação entre o tecido de feltro e as ripas de madeira, conseguem absorver parte do som ambiente, reduzindo ecos e ruídos indesejados. Isto faz com que sejam especialmente úteis em quartos, salas de estar, escritórios ou até estúdios caseiros.

A instalação é outro dos pontos fortes deste produto. Ao contrário de muitas soluções de decoração que exigem obras ou ferramentas complexas, estes painéis podem ser aplicados com adesivo ou parafusos, tornando o processo rápido e acessível mesmo para quem não tem grande experiência em bricolage. Em poucas horas é possível transformar completamente uma parede.

Além disso, os painéis podem ser cortados à medida, permitindo adaptar o revestimento a diferentes espaços ou criar composições personalizadas. Se quiser uma parede maior ou um efeito mais impactante, basta juntar vários conjuntos para criar uma superfície contínua de madeira, sem interrupções visuais.

Entre as principais características destes painéis destacam-se:

Conjunto de 4 painéis acústicos decorativos

Material: MDF com folheado de madeira real

Dimensões: 120 x 60 cm por painel

Espessura aproximada: 1,3 cm

Peso por painel: cerca de 5,4 kg

Base em feltro acústico para absorção de som

Instalação simples com cola ou parafusos

Possibilidade de cortar e adaptar à medida

Outro ponto interessante é a versatilidade estética. Estes painéis estão disponíveis em quatro cores contemporâneas — carvalho, carvalho escuro, carvalho cinzento e carvalho cinzento claro — o que facilita a integração em diferentes estilos de decoração, desde ambientes minimalistas a espaços mais rústicos ou escandinavos.

O sucesso do produto também se reflete nas avaliações dos utilizadores. Na Amazon, estes painéis acumulam mais de mil avaliações, com uma classificação média de 4,4 estrelas em 5, e registam mais de 10 mil pedidos recentes da marca. Além disso, ocupam o lugar de mais vendidos na categoria de tratamentos acústicos para salas de gravação, o que demonstra a popularidade e eficácia da solução.

No final, o que mais impressiona é o impacto visual que conseguem criar com tão pouco esforço. Uma parede simples passa a ter textura, profundidade e um ar sofisticado — aquele tipo de detalhe que normalmente associamos a hotéis boutique ou a casas decoradas por profissionais.

E a verdade é que, neste caso, não é preciso uma grande remodelação nem um grande orçamento. Às vezes, quatro painéis de madeira bem escolhidos são suficientes para transformar completamente o ambiente de um quarto ou de uma sala.

