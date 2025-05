Investir 35 euros neste painel solar pode vir a fazer toda a diferença

Este artigo pode conter links afiliados*

A energia solar não é apenas para telhados ou grandes instalações. Por vezes, são os pequenos dispositivos que mais beneficiam de uma fonte de energia constante — e este painel solar de 10 W é um desses exemplos. Projetado especificamente para alimentar câmaras de segurança sem fios da marca Arlo, oferece uma forma prática de manter a vigilância ativa em exteriores, sem preocupações com baterias descarregadas.

A marca Arlo é uma das mais conhecidas no segmento das câmaras de segurança doméstica, com milhares de utilizadores em todo o mundo. Este painel é compatível com modelos populares como o Arlo Pro 3, Pro 4, Pro 5S, Ultra, Ultra 2, Go 2 e as câmaras Floodlight da marca.

Com uma potência de 10 W, o painel solar fornece carregamento contínuo durante o dia, através de um cabo de 3 metros com conector magnético impermeável. A sua estrutura é resistente ao tempo (IP65), preparada para suportar chuva, neve ou sol intenso. A eficiência do painel deve-se ao uso de silicone monocristalino, que oferece melhor desempenho de conversão de energia.

A instalação é simples e ajustável. O suporte incluído permite rodar o painel até 360 graus, facilitando o posicionamento ideal para captar a luz solar. Basta fixar com os parafusos incluídos, conectar o cabo à câmara e já está.

Este pequeno painel representa um investimento inteligente. Por 35 euros, é possível manter a vigilância ativa com energia limpa, silenciosa e vinda diretamente do sol.

