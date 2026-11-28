O Natal é, para muitas famílias, sinónimo de reencontros, partilha e momentos especiais. E há gestos que, por mais simples que pareçam, acabam por transmitir uma mensagem muito maior. Foi isso que aconteceu com Carolina Deslandes, que recorreu às redes sociais para mostrar um momento ternurento protagonizado pelos pais.

A cantora partilhou um vídeo em que Inês Martinez e Francisco Deslandes surgem juntos, cúmplices e sorridentes, enquanto a ajudam a montar a árvore de Natal. Uma cena aparentemente banal, mas que ganha um significado especial quando se conhece a história familiar.

«Natal é os meus pais, divorciados há 30 anos, a ajudarem-me a montar a árvore», escreveu Carolina Deslandes na legenda da publicação. Uma declaração simples, acompanhada por imagens que mostram os dois pais descontraídos, em clima de amizade e boa disposição.

A partilha não passou despercebida aos seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários de mensagens de carinho e elogios à relação que Inês e Francisco parecem manter, apesar de estarem separados há três décadas.

«Filha de pais separados. Vê-los juntos felizes faz-nos o dia. Obrigada por partilhares os teus», escreveu uma internauta. «O amor existe de muitas formas», destacou outra pessoa.

Também houve quem sublinhasse a importância de preservar os laços familiares depois de uma separação: «Ainda bem que mesmo divorciados se entendem bem!! Muitos casais deixam de se poder ver!! És uma grande mulher, uma mãe maravilhosa e tens a sorte de ter os teus pais, para te apoiar!».

«Tão fofo. Que momento divertido. Bom Natal!», «Nem dá para pedir mais nada» e «A base de tudo» foram outras das reações à publicação.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

Uma relação que continua a surpreender os seguidores

Esta não é a primeira vez que Carolina Deslandes mostra publicamente a cumplicidade entre os pais. Em janeiro de 2024, a artista já tinha partilhado um vídeo de Inês e Francisco a dançarem, acompanhado pela legenda «Os meus pais».

Na altura, a publicação também recebeu inúmeras reações positivas, com vários seguidores a elogiarem a amizade que os dois conseguiram preservar depois do divórcio.

Mais recentemente, em janeiro de 2025, Carolina voltou a dar destaque à relação entre os progenitores, ao partilhar uma mensagem de aniversário que o pai tinha dedicado à mãe. Na ocasião, Francisco escreveu: «Muitos parabéns, querida Inês. Temos dois filhos maravilhosos. Somos amigos há 40 anos, gosto muito de ti».

São pequenos episódios que ajudam a perceber que a proximidade entre os dois não se resume a uma ocasião festiva ou a uma publicação nas redes sociais.

Aliás, a própria Carolina já tinha feito questão de destacar a história de amor que esteve na origem da família. Em 2022, ao convidar os pais para a acompanharem à gala dos Globos de Ouro, recordou que Inês e Francisco tinham decidido ter a filha quando tinham apenas 19 e 18 anos, respetivamente.

«E amar-me. E ir contra o mundo todo», escreveu então a cantora, acrescentando que queria continuar a estar ao lado dos dois «para o resto da vida».