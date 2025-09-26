Estes são 5 sinais de que os seus pais são ou foram tóxicos

Estas são 8 frases tóxicas que nunca deve dizer numa relação amorosa, alerta psicóloga

A relação com os pais marca para sempre o desenvolvimento emocional e psicológico dos filhos. Para muitos, essa ligação é sinónimo de apoio, carinho e segurança. Mas, em alguns casos, pode também trazer feridas invisíveis que deixam marcas profundas na autoestima e nas relações na idade adulta.

Segundo especialistas citados pelo site Infobae, existem comportamentos que ajudam a identificar se cresceu num ambiente com pais tóxicos. São sinais que podem ter passado despercebidos em criança, mas que em adulto explicam sentimentos de insegurança, medo ou até dificuldade em estabelecer limites.

1. Falta de responsabilidade

Um dos sinais mais claros é a incapacidade dos pais em assumir os próprios erros. Pais tóxicos raramente pedem desculpa, mesmo quando estão evidentemente errados. Como explicou à revista Best Life o terapeuta Sean Abraham, este padrão cria nos filhos a sensação de injustiça e desvalorização constantes.

2. Ausência de limites claros

Definir limites é essencial em qualquer relação saudável. Contudo, pais problemáticos não respeitam o espaço e as necessidades emocionais dos filhos. A terapeuta Jenny Flora Wells sublinha que crescer sem estas fronteiras torna os adultos mais vulneráveis a aceitar relações abusivas no futuro.

3. Manipulação emocional

A manipulação — através da culpabilização ou do silêncio — é outro traço frequente. De acordo com o que recorda a Infobae, trata-se de uma forma de controlo que mina a autoconfiança e dificulta a capacidade de confiar no próprio instinto.

4. Egocentrismo

Pais egocêntricos tendem a colocar os seus interesses e conquistas sempre em primeiro lugar. Quando um filho partilha uma vitória, rapidamente o pai ou a mãe desviam o foco para si próprios. Essa falta de reconhecimento deixa marcas de invisibilidade e de carência emocional.

5. “Parentificação” dos filhos

Talvez o sinal mais destrutivo seja quando os papéis se invertem e os filhos passam a assumir responsabilidades que não lhes pertencem. Esta “parentificação” leva crianças a serem cuidadoras emocionais dos próprios pais, roubando-lhes a infância e criando um peso difícil de carregar na vida adulta.