Crianças a brincar sozinhas na rua e portas sempre abertas: este é o país mais seguro do mundo

Escorregas e piscinas: um dos parques aquáticos mais conhecidos do centro do país já abriu para o verão

Com apenas seis anos, já é um fenómeno da internet. A história de Xavier está a gerar debate

"A beleza não está do outro lado do mundo": Alemães rendem-se a este recanto português

Mãe viajou sem a filha depois de a jovem se esquecer do passaporte. Decisão exemplar ou demasiado dura?

Num mundo onde a insegurança e a criminalidade continuam a marcar o quotidiano de muitos países, existe um lugar onde a realidade é bastante diferente. Deixar bicicletas sem cadeado, caminhar à noite sem receio ou ver crianças a brincar na rua sem supervisão faz parte do dia a dia na Islândia, considerada o país mais seguro do mundo.

Citado pelo site Clarín, de acordo com o Índice Global de Paz, a Islândia ocupa o primeiro lugar desde 2008 e, em 2026, voltou a ser distinguida como o país mais seguro do planeta pelo 19.º ano consecutivo. Quem vive no país fala de um estilo de vida assente na confiança e na tranquilidade.

Um quotidiano marcado pela confiança

Para os habitantes, a sensação de segurança está profundamente enraizada na forma como a sociedade funciona. É comum ver crianças a brincar na rua sem supervisão direta e pertences pessoais deixados em espaços públicos sem receio de desaparecimento.

Outro dado que distingue o país é o funcionamento das forças de segurança: a polícia islandesa patrulha habitualmente sem armas de fogo e a Islândia não tem um exército permanente, algo raro a nível mundial.

De acordo com o site Clarín, a diretora do Visit Iceland, Oddný Arnarsdóttir, explica que a paz sentida no país não se deve apenas à natureza, mas também à forma como a sociedade está organizada.

A responsável destaca a igualdade de género, a qualidade dos serviços públicos e a forte coesão social como fatores essenciais para o ambiente de confiança entre cidadãos.

“Temos plena consciência da sorte que é viver esta tranquilidade”, referiu, sublinhando a importância de manter uma sociedade aberta e inclusiva.

Natureza e qualidade de vida lado a lado

Para além da segurança, o contacto constante com a natureza é outro dos elementos centrais da vida na Islândia. O país é marcado por paisagens de montanhas, vulcões, glaciares e cascatas, que fazem parte da rotina dos habitantes.

A utilização de energia geotérmica e hidroelétrica permite ainda uma produção energética com baixas emissões, reforçando o compromisso ambiental do país.

Para a responsável de marketing do Hotel Rangá, Eyrún Aníta Gylfadóttir, o isolamento geográfico ajuda a manter o país afastado de tensões internacionais, sendo o ar puro, a água de qualidade e o contacto permanente com a natureza alguns dos fatores mais valorizados por quem lá vive.

Para além disso, o país conta com mais de 120 fontes termais, desde complexos turísticos a piscinas públicas onde os habitantes se encontram regularmente para relaxar e socializar.

Mais do que lazer, estes espaços são vistos como parte essencial da cultura islandesa, contribuindo para o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e para o bem-estar da população.