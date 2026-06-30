Crianças a brincar sozinhas na rua e portas sempre abertas: este é o país mais seguro do mundo

Num mundo onde a insegurança e a criminalidade continuam a marcar o quotidiano de muitos países, existe um lugar onde a realidade é bastante diferente. Deixar bicicletas sem cadeado, caminhar à noite sem receio ou ver crianças a brincar na rua sem supervisão faz parte do dia a dia na Islândia, considerada o país mais seguro do mundo.
Citado pelo site Clarín, de acordo com o Índice Global de Paz, a Islândia ocupa o primeiro lugar desde 2008 e, em 2026, voltou a ser distinguida como o país mais seguro do planeta pelo 19.º ano consecutivo. Quem vive no país fala de um estilo de vida assente na confiança e na tranquilidade.
Um quotidiano marcado pela confiança
Para os habitantes, a sensação de segurança está profundamente enraizada na forma como a sociedade funciona. É comum ver crianças a brincar na rua sem supervisão direta e pertences pessoais deixados em espaços públicos sem receio de desaparecimento.
Outro dado que distingue o país é o funcionamento das forças de segurança: a polícia islandesa patrulha habitualmente sem armas de fogo e a Islândia não tem um exército permanente, algo raro a nível mundial.
De acordo com o site Clarín, a diretora do Visit Iceland, Oddný Arnarsdóttir, explica que a paz sentida no país não se deve apenas à natureza, mas também à forma como a sociedade está organizada.
A responsável destaca a igualdade de género, a qualidade dos serviços públicos e a forte coesão social como fatores essenciais para o ambiente de confiança entre cidadãos.
“Temos plena consciência da sorte que é viver esta tranquilidade”, referiu, sublinhando a importância de manter uma sociedade aberta e inclusiva.
Natureza e qualidade de vida lado a lado
Para além da segurança, o contacto constante com a natureza é outro dos elementos centrais da vida na Islândia. O país é marcado por paisagens de montanhas, vulcões, glaciares e cascatas, que fazem parte da rotina dos habitantes.
A utilização de energia geotérmica e hidroelétrica permite ainda uma produção energética com baixas emissões, reforçando o compromisso ambiental do país.
Para a responsável de marketing do Hotel Rangá, Eyrún Aníta Gylfadóttir, o isolamento geográfico ajuda a manter o país afastado de tensões internacionais, sendo o ar puro, a água de qualidade e o contacto permanente com a natureza alguns dos fatores mais valorizados por quem lá vive.
Para além disso, o país conta com mais de 120 fontes termais, desde complexos turísticos a piscinas públicas onde os habitantes se encontram regularmente para relaxar e socializar.
Mais do que lazer, estes espaços são vistos como parte essencial da cultura islandesa, contribuindo para o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e para o bem-estar da população.