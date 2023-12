Está a planear viajar em 2024? Estes são os 15 países mais seguros do mundo (Portugal está na lista)

Portugal surge em 7.º lugar na lista dos 15 países mais seguros para viajar no próximo ano, à frente da Dinamarca e atrás do Reino Unido.

Para ajudar a identificar os países mais seguros para viajar em 2024, a Berkshire Hathaway Travel Protection, fornecedor de seguros norte-americano, publicou, pelo 9.º ano consecutivo, o relatório “Destinos Mais Seguros”, no qual classifica os países mais seguros do mundo para viajar no próximo ano.

Hoje, mais do que nunca, quem gosta de viajar procura além de preço, bom tempo e atividades para fazer, locais com segurança. Por isso, para ajudar a identificar os países mais seguros para viajar em 2024, a Berkshire Hathaway Travel Protection identificou 15 países, passando por vários continentes, num ranking em que Portugal ocupa a 7.ª posição, imediatamente atrás do Reino Unido e à frente da Dinamarca.

No ranking, o top 3 dos países é dominado pelo Canadá, Suíça e Noruega. Já as cidades mais seguras para viajar em 2024 são Honolulu (Havai), Montreal (Canadá) e Reykjavik (Islândia).

Para compilar a lista, a seguradora entrevistou 1.702 viajantes – que visitaram os países classificados nos últimos cinco anos – e considerou dados de fontes externas (como o Índice Global de Paz e as pontuações do GeoSure Global), para avaliar as preocupações com a segurança, como terrorismo, emergências climáticas, medidas de saúde e segurança de grupos sub-representados.

Conheça os 15 países mais seguros para viajar em 2024, segundo o Berkshire Hathaway Travel Protection:

1. Canadá

2. Suíça

3. Noruega

4. Irlanda

5. Países Baixos

6. Reino Unido

7. Portugal

8. Dinamarca

9. Islândia

10. Austrália

11. Nova Zelândia

12. Japão

13. França

14. Espanha

15. Brasil

E as 15 cidades mais seguras para viajar em 2024:

1. Honolulu (Havai)

2. Montreal (Canadá)

3. Reykjavik (Islândia)

4. Sydney (Austrália)

5. Amesterdão (Países Baixos)

6. Dubai (Emirados Árabes Unidos)

7. Copenhaga (Dinamarca)

8. Londres (Reino Unido)

9. Seul (Coreia do Sul)

10. Veneza (Itália)

11. Tóquio (Japão)

12. Berlim (Alemanha)

13. Paris (França)

14. Barcelona (Espanha)

15. Orlando (EUA)

