Palacete português à venda pelo preço de um apartamento em Lisboa. Veja como é por dentro

No centro histórico de Abrantes, está à venda um palacete do século XIX por um valor que, em muitos casos, equivale ao de um apartamento em Lisboa. Com 810 metros quadrados de construção, terraços generosos e detalhes arquitetónicos originais, esta propriedade junta história, charme e um enorme potencial de valorização.

Construído em 1894, o edifício preserva grande parte dos elementos que lhe dão identidade. Logo à entrada, destaca-se o hall nobre e a elegante escadaria, enquanto no interior permanecem os tetos trabalhados, o pé-direito alto, o pavimento em tábua corrida, uma claraboia que inunda a casa de luz natural e azulejos originais do século XIX.

810 metros quadrados, dois terraços e espaços comerciais

Segundo revela a imobiliária Encanto Real Estate, o imóvel é composto por duas propriedades interligadas e distribui-se por três pisos, totalizando 810 metros quadrados de construção. No exterior, conta ainda com dois terraços, um com 60 metros quadrados e outro com 120, que oferecem vistas sobre a cidade e espaço mais do que suficiente para criar zonas de lazer ao ar livre.

Além da vertente habitacional, o palacete apresenta também uma forte componente de investimento. Inclui duas lojas comerciais, com uma área total de 177 metros quadrados, ambas atualmente arrendadas, garantindo uma fonte de rendimento imediata ao futuro proprietário.

A propriedade integra ainda um edifício anexo de três pisos, com cerca de 60 metros quadrados, que poderá ser transformado em habitação adicional, estúdios turísticos ou espaço de apoio, consoante o projeto.

O Palacete tem a possibilidade de ser transformado num hotel

Pelas suas características, o imóvel adapta-se facilmente a diferentes utilizações: desde residência familiar a boutique hotel, alojamento local, turismo de charme ou espaço de serviços.

Outro dos trunfos é a localização. Inserido na Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Abrantes, o palacete poderá beneficiar de vários incentivos fiscais associados à reabilitação, incluindo benefícios ao nível do IMI, IMT, IVA reduzido para obras e outras isenções previstas para este tipo de imóveis.

Este palacete histórico está à venda por 675 mil euros, um valor semelhante ao que hoje é pedido por muitos apartamentos T2 ou T3 em Lisboa, sobretudo nas zonas mais procuradas da capital.