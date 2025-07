Uma das casas mais caras de Portugal é uma mansão com toque Disney. À venda por 24 milhões

Situada na deslumbrante paisagem da serra de Sintra, na localidade de Malveira da Serra, em Cascais, esta mansão que parece saída do universo Disney, acaba de chegar ao mercado pelo impressionante valor de venda de 24 milhões de euros. Mais do que uma moradia, trata-se de uma verdadeira propriedade de conto de fadas, com inspiração em palácios dignos dos cenários mais emblemáticos da Disney. A propriedade está a ser comercializada pela imobiliária de luxo Prosas Palacianas, que tem também um anúncio publicado no Idealista.

A propriedade, com uma área bruta de 1.865 m², está inserida num terreno com 8.485 m² e integra cinco edifícios distintos, envoltos pela vegetação luxuriante do Parque Natural de Sintra-Cascais. O ambiente que a rodeia combina o silêncio profundo da natureza com uma vista desimpedida que se estende até ao mar.

Esta majestosa moradia independente, de três andares e orientação a sul, inclui 19 quartos e 20 casas de banho, além de vários terraços, varandas, armários embutidos e arrecadações. A propriedade oferece ainda duas piscinas exteriores, uma piscina interior, jardim, garagem e áreas técnicas e agrícolas de apoio. O acesso à quinta é facilitado por um caminho em calçada com duas saídas para o exterior.

A localização é outro dos grandes trunfos: apesar de se encontrar em plena natureza, está a apenas 25 minutos do aeroporto de Lisboa e a 20 minutos do centro da capital. A praia do Guincho fica a escassos 5 minutos, assim como a vila de Cascais. O aeroporto de aviação privada em Tires está também acessível em 20 minutos.

Quem adquirir esta propriedade terá ainda nas proximidades várias opções de lazer e serviços de excelência, como os campos de golfe da Penha Longa, Quinta da Marinha e Estoril, centros hípicos, a Marina de Cascais e o Autódromo do Estoril. Também não faltam escolas internacionais — como a St. George’s School e a Lisbon Montessori School — e centros comerciais, com destaque para o Cascais Shopping.

A casa alia a imponência de uma mansão senhorial com o conforto e funcionalidade de uma habitação moderna.