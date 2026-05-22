Este jardim português parece um conto de fadas, mas está sempre fechado. Agora, vamos poder lá entrar
Palácio Fronteira
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Palácio Visconde
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Este palácio vai abrir portas nestas datas para poder ser visitado. A entrada é gratuita
Para quem gosta de jardins históricos e de passeios ao ar livre, há uma iniciativa especial a decorrer em Lisboa. Nos dias 23 e 30 de maio, os jardins do Palácio dos Marqueses de Fronteira vão estar de portas abertas com entrada gratuita, no âmbito do evento Jardins Abertos.
A dica foi partilhada pelo criador de conteúdos Rui Jorge Rocha, conhecido no Instagram como @lisboa_myohmy, que destacou esta oportunidade para conhecer um dos espaços históricos mais bonitos da capital.
Situado em Lisboa, o Palácio Fronteira é considerado um dos exemplos mais importantes da arquitetura senhorial portuguesa do século XVII. O espaço destaca-se especialmente pelos jardins ornamentais, pelos famosos painéis de azulejos e pelas fontes decorativas que fazem deste local um verdadeiro tesouro escondido da cidade.
Os jardins incluem várias zonas verdes, esculturas, lagos e recantos históricos, sendo frequentemente apontados como um dos locais mais tranquilos e encantadores para visitar em Lisboa.
Apesar de a entrada nos jardins ser gratuita nestas datas, as visitas guiadas ao interior do palácio continuam a ser pagas e requerem marcação prévia através do site oficial do Palácio Fronteira.