De "habitação" a "farmar": já pode votar na Palavra do Ano 2026. Conheça as dez candidatas

A lista reúne palavras que refletem alguns dos principais acontecimentos e preocupações dos portugueses, da crise da habitação à inteligência artificial. A votação decorre até 30 de novembro e a vencedora será anunciada a 3 de dezembro.

Qual é a palavra que melhor define Portugal em 2026? A resposta está agora nas mãos dos portugueses. Já são conhecidas as dez finalistas da iniciativa Palavra do Ano, promovida pela Porto Editora, e a votação online está aberta até ao final de novembro.

«Chat», «combustíveis», «drones», «eclipse», «estreito», «exames», «farmar», «habitação», «tempestades» e «volta» são os dez termos que disputam o título e que, de diferentes formas, ajudam a contar a história dos últimos meses.

A escolha não é feita ao acaso. Segundo a Porto Editora, as palavras foram selecionadas a partir de milhares de sugestões enviadas pelo público, da análise das consultas no dicionário de língua portuguesa Infopédia e dos assuntos que ganharam maior destaque nos meios de comunicação social e nas redes sociais.

O resultado é uma lista que funciona como uma espécie de retrato do ano: há preocupações económicas, dificuldades sociais, acontecimentos internacionais, fenómenos naturais e até expressões que nasceram no universo digital.

As dez palavras que marcaram Portugal em 2026

As candidatas abrangem realidades muito diferentes, mas todas têm uma ligação à atualidade.

Chat: a crescente utilização de sistemas de inteligência artificial capazes de responder a perguntas e ajudar na realização de diferentes tarefas contribuiu para a popularização deste termo.

Combustíveis: os sucessivos aumentos dos preços, com consequências para os orçamentos das famílias e das empresas, colocaram esta palavra entre as finalistas.

Drones: a utilização cada vez mais relevante destes equipamentos, sobretudo em cenários de guerra, trouxe-os para o centro da atualidade internacional.

Eclipse: o fenómeno astronómico observado em Portugal, em agosto, despertou a curiosidade e o interesse de muitas pessoas.

Estreito: as restrições à circulação marítima em zonas estratégicas, como os estreitos de Ormuz e Bab el-Mandeb, tiveram repercussões económicas e colocaram estas passagens geográficas no centro das notícias.

Exames: os constrangimentos técnicos associados à digitalização dos exames nacionais e ao processo de correção exclusivamente digital fizeram deste um dos temas mais discutidos na área da educação.

Farmar: uma expressão com origem nos videojogos que ganhou popularidade entre os mais jovens, sobretudo através da expressão «farmar aura», associada ao esforço para conquistar reconhecimento ou carisma.

Habitação: as dificuldades crescentes no acesso a uma casa e os protestos relacionados com esta realidade mantiveram o tema na agenda pública.

Tempestades: os fenómenos meteorológicos extremos registados em diferentes regiões do país, com consequências significativas, também deixaram marca no ano.

Volta: a palavra está relacionada com o novo sistema de depósito e reembolso de embalagens, cuja implementação gerou discussão sobre a aplicação prática e questões relacionadas com a saúde pública.

Da crise da habitação à inteligência artificial: o retrato de um ano

A diversidade das dez finalistas revela como diferentes dimensões da sociedade portuguesa se cruzaram ao longo de 2026.

Por um lado, «habitação» e «combustíveis» representam preocupações muito concretas para o quotidiano de milhares de pessoas: o acesso a uma casa e a capacidade de fazer face às despesas.

Por outro, «chat» e «farmar» mostram como a tecnologia e a cultura digital continuam a transformar a forma como comunicamos, trabalhamos e até utilizamos a língua portuguesa.

Já «drones» e «estreito» refletem a influência da conjuntura internacional na vida quotidiana, enquanto «tempestades» e «eclipse» recordam o impacto que os fenómenos naturais e astronómicos podem ter na atenção pública.

«Exames» e «volta», por sua vez, remetem para mudanças e debates que marcaram a educação e os hábitos de consumo.

Mais do que escolher uma palavra bonita ou invulgar, a iniciativa convida os portugueses a identificar o termo que melhor representa aquilo que viveram, acompanharam e discutiram durante o ano.

Como votar na Palavra do Ano 2026?

A votação já está disponível online e qualquer pessoa pode participar.

Para escolher a palavra que considera mais representativa de 2026, basta aceder ao site oficial da iniciativa, em www.palavradoano.pt, e selecionar uma das dez finalistas. É também possível apresentar uma justificação para a escolha.

O prazo termina a 30 de novembro. A palavra vencedora será anunciada a 3 de dezembro e sucederá a «apagão», que conquistou o título em 2025.

De «esmiuçar» a «apagão»: as palavras que já venceram

Promovida pela Porto Editora desde 2009, a iniciativa Palavra do Ano acompanha a evolução da língua portuguesa e procura identificar os termos que melhor traduzem os acontecimentos, as preocupações e as transformações de cada época.

Ao longo das edições anteriores, foram distinguidas palavras como «esmiuçar» (2009), «vuvuzela» (2010), «austeridade» (2011), «corrupção» (2014), «geringonça» (2016), «incêndios» (2017), «saudade» (2020), «guerra» (2022), «professor» (2023) e «liberdade» (2024).

Em 2025, foi «apagão» a palavra escolhida, numa referência a um dos acontecimentos que marcaram a atualidade nacional.

Agora, a decisão volta a estar nas mãos dos portugueses. Entre «habitação», «combustíveis», «chat» ou «tempestades», qual é a palavra que melhor resume 2026?