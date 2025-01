Mantenha os pés quentes com estas palmilhas térmicas do Aldi por menos de 2 euros

32 mil pessoas não podem estar erradas: encontrámos as sapatilhas perfeitas

Do escritório à neve: as palmilhas inteligentes que garantem pés quentes em qualquer lugar

Com a chegada das temperaturas baixas, nada melhor do que uma solução prática para aquecer os pés nos dias mais frios. A partir de 4 de janeiro, estarão disponíveis nas lojas Aldi as Palmilhas Térmicas da Vitalis, perfeitas para manter o conforto e o calor durante o dia.

Por apenas 1,99€ por unidade, estas palmilhas garantem até 6 horas de calor reconfortante, ideais para atividades ao ar livre ou para quem sofre com pés frios. Disponíveis em dois tamanhos – M (36-40) e L (41-46) – adaptam-se a diferentes tipos de calçado, oferecendo flexibilidade e conforto.

Seja para caminhadas, trabalho ao ar livre ou simplesmente para enfrentar os dias gelados, as palmilhas térmicas do Aldi são uma solução acessível, eficaz e indispensável para o inverno.