Start-up portuguesa lança palmilha inteligente para prever risco de lesões

A eDynamics quer revolucionar a saúde musculoesquelética e a dinâmica motora humana com a ajuda de uma palmilha inteligente.

A eDynamics foi fundada por Joana Figueiredo, CEO, doutorada em Engenharia Biomédica e especialista em biomecânica e saúde musculoesquelética, e Simão Carvalho, CTO e engenheiro doutorado em eletrónica e software para a saúde, que desenvolveram uma tecnologia wearable para promover a saúde musculoesquelética humana.

A eSole avalia a fadiga física e prevê o risco de lesão musculoesquelética. Para tal, utiliza modelos musculoesqueléticos e algoritmos de inteligência artificial que se baseiam em biomarcadores digitais, tais como o movimento do pé, a pressão plantar e a força de reação com o solo. Estes biomarcadores são monitorizados, em tempo real, por uma palmilha inteligente, explica a start-up de healthtech.

Graças à sua capacidade de monitorização contínua, a eSole permite uma avaliação personalizada ao utilizador e ao seu contexto. Além disso, “diferencia-se como uma tecnologia não-intrusiva e versátil para diferentes tipos de calçado, permitindo a sua aplicação em atividades laborais e/ou desportivas”, revela a eDynamics.

“A eSole contribui para a transição digital em setores onde a fadiga e a carga física são fatores críticos de risco de lesão, nomeadamente no desporto e na saúde ocupacional”, explica a start-up ao Link to Leaders.

A inovação destina-se a clubes de desporto profissional e empresas de atividades com alto risco de lesão, como a indústria de manufatura e a logística. E as suas fontes de receita consistem na venda do dispositivo eSole com a subscrição SaaS para acesso a relatórios digitais de fadiga e outros indicadores de saúde. Além disso, está prevista a implementação de um modelo de negócio baseado em dados com parcerias estratégias com organizações promotoras de saúde e bem-estar.

Para testar a tecnologia, foram realizadas provas de conceito com o Sporting Clube de Braga, no âmbito do SCB Innovation Hub, onde a eSole foi premiada com o People’s Choice Award. Atualmente, a eSole encontra-se a ser testada pela equipa de futebol do SCBraga.

A start-up avança ainda que estabeleceu uma parceria com a MEO com vista a realização de testes piloto com entidades desportivas nacionais.

Sabendo que o pé é o alicerce do movimento humano e a base de suporte da postura, a eDynamics posiciona a eSole como uma ferramenta essencial para prevenir lesões e promover a saúde musculoesquelética no desporto, no trabalho e, futuramente, no dia a dia.

“Com a eSole, garantimos que cada passo importa para promover o movimento humano de forma segura e saudável”, conclui a start-up.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders