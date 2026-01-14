Cozinheira revela como conseguir o panado mais crocante. Basta substituir a farinha de trigo

Esqueça o ovo com farinha: é assim que se faz um polme perfeito para panar

Uma cozinheira do país onde os calamares são reis revela-nos um segredo incrível. “Os calamares não se envolvem em farinha de trigo. Ficam crocantes usando farinha de grão-de-bico”, explica a responsável pelo canal de YouTube Cozinhando com Isabel, citada pelo El Español.

Conseguir calamares ou outros alimentos panados crocantes por fora é um daqueles desafios clássicos da cozinha espanhola. Neste caso, a cozinheira prepara o polme de panar com farinha de grão-de-bico, que dá uma textura mais leve e crocante do que a farinha de trigo, absorve menos óleo e deixa um acabamento mais fino.

Isabel explica que não se deve cobrir os alimentos em farinha, mas sim deixar uma camada mínima, responsável pelo crocante final. O óleo deve estar bem quente antes de fritar.