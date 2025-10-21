Facebook Instagram
“A carne fica digna de restaurante”. Esta panela custa menos de 50 euros e faz guisados maravilhosos

O outono pede comida quente, reconfortante e cheia de sabor
Pilar Castelo Branco
Há 3h e 31min

Este artigo pode conter links afiliados*

Cinco óculos de leitura por 14€: a solução para quem está sempre a perdê-los

Há algo em cozinhar devagar que combina com o frio. O cheiro que se espalha pela casa, o barulho suave de um molho a borbulhar, a promessa de um jantar quente no fim do dia. A ChupChup Matic, da Cecotec, é uma daquelas panelas que fazem parte do ritual do outono — basta preparar os ingredientes de manhã e, quando chegar a casa, o jantar está pronto. É o novo essencial de cozinha para quem quer pratos saborosos, caseiros e sem pressa.

Comida quente, sem esforço

A ideia é simples: colocar tudo na panela, programar o tempo e deixar que o calor faça o resto. Com uma capacidade de 5,5 litros, esta panela de cozedura lenta é perfeita para famílias ou para quem gosta de preparar refeições para vários dias. Funciona com dois níveis de temperatura e pode ser programada até 24 horas, mantendo a comida quente até à hora de servir. “A carne fica incrível, digna de restaurante”, escreve uma utilizadora. Outra acrescenta: “É muito fácil: meto tudo lá dentro e o resultado é de chef.”

panela cozedura lenta cecotec

O sabor da cozinha de antigamente

As avaliações mencionam guisados, caldos e "pucheros": pratos típicos de cozedura lenta com carne, legumes e, por vezes, leguminosas. São exatamente o tipo de receitas que se beneficiam de uma panela como esta: sabores que se desenvolvem devagar, aromas que enchem a casa e pratos que lembram os cozinhados dos almoços em família. Um cliente conta que deixou uma sopa a cozinhar durante a noite e acordou com “a casa cheia de um cheiro bom”. O balde de cerâmica retém bem o calor e realça os sabores, permitindo cozinhar peças inteiras com facilidade.

Praticidade sem perder o charme

Apesar da sua função “lenta”, esta panela é tudo menos complicada. O ecrã digital é intuitivo, a tampa de vidro permite acompanhar a cozedura e o recipiente de cerâmica pode ir à máquina de lavar loiça. “A limpeza é fácil e o resultado é sempre delicioso”, comenta outra utilizadora. E porque consome apenas 260W, pode ficar ligada durante horas sem pesar na conta da luz.

Versátil e económica

Além de guisados e sopas, os utilizadores garantem que serve para quase tudo: leguminosas, caldos, carnes e até sobremesas quentes. É uma forma económica de cozinhar peças de carne mais simples — que, com tempo e paciência, ficam tenras e cheias de sabor. "Fiz um assado e ficou perfeito"; lê-se numa das avaliações.

Cozinha com alma

Mais do que um eletrodoméstico, esta panela é uma forma de recuperar o prazer de cozinhar com tempo. De transformar ingredientes simples em pratos que confortam, reúnem e perfumam a casa. Seja para um guisado de domingo, uma sopa a ferver lentamente ou um assado que se desfaz à primeira garfada, a ChupChup Matic é o pequeno luxo que faz o outono saber melhor.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

