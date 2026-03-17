O segredo para o arroz perfeito (e nunca mais queimado) custa pouco mais de 20 euros

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Se há um pequeno eletrodoméstico que muda a rotina de quem cozinha todos os dias, é a panela de arroz. A Tristar RK-6126 é um dos modelos mais vendidos da Amazon por uma razão simples: garante o ponto certo do arroz sem que tenha de olhar para o tacho. Atualmente disponível por 23 €, esta panela de aço inoxidável conta com uma impressionante legião de fãs — são mais de 5 mil avaliações e uma média de 4,3 estrelas que confirmam que não precisa de gastar centenas de euros para ter resultados de restaurante em casa.

A grande magia deste aparelho está na autonomia. Ao contrário do método tradicional, onde um minuto de distração resulta em arroz colado ao fundo do tacho, esta panela utiliza sensores de temperatura inteligentes. Assim que a água é totalmente absorvida e o arroz atinge o ponto ideal de cozedura, a máquina desliga-se automaticamente e passa para a função "manter quente". Isto significa que pode colocar o arroz a fazer, sair da cozinha para dar banho aos miúdos ou adiantar o resto do jantar, e terá sempre um acompanhamento solto e quente à sua espera.

Por que é que este modelo continua a ser o favorito?

Rapidez e precisão: Em cerca de 20 minutos, o arroz está pronto. O design compacto de 0,6 litros é ideal para famílias pequenas ou casais, permitindo cozinhar até 3 porções de uma só vez sem desperdícios.

Em cerca de O design compacto de 0,6 litros é ideal para famílias pequenas ou casais, permitindo cozinhar sem desperdícios. Kit completo: Apesar do preço baixo, a panela não vem sozinha. Inclui um copo medidor (fundamental para acertar na proporção água/arroz) e uma espátula própria que não risca o revestimento antiaderente.

Apesar do preço baixo, a panela não vem sozinha. (fundamental para acertar na proporção água/arroz) e uma que não risca o revestimento antiaderente. Segurança e limpeza: A cuba interior é removível e muito fácil de lavar, enquanto os pés antiderrapantes garantem que a panela não se mexe na bancada durante o funcionamento.

A cuba interior é removível e muito fácil de lavar, enquanto os pés antiderrapantes garantem que a panela não se mexe na bancada durante o funcionamento. Multifunções: Embora o nome diga "arroz", muitos utilizadores aproveitam a sua potência de 300W para cozinhar quinoa, cuscuz ou até papas de aveia com a mesma facilidade.

Para quem vive uma rotina apressada, este equipamento de marca alemã é o ajudante que faltava. Ocupa pouquíssimo espaço no armário e, como o revestimento interior é de alta qualidade, o arroz não agarra, o que facilita imenso a lavagem manual ou na máquina.

É o tipo de investimento que se paga a si próprio em poucas utilizações, não só pela poupança de energia face ao fogão tradicional, mas sobretudo pelo tempo que ganha. Como refere um dos milhares de utilizadores satisfeitos: "É o melhor pequeno eletrodoméstico que tenho em casa; permite-me focar no prato principal sem preocupações".

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