Cozinhar carne ou fazer um guisado nunca foi tão simples: esta panela de pressão da Tefal nunca esteve tão barata

Robusta, fácil de limpar e com um guia que explica tudo: esta é a panela de pressão ideal para quem não sabe por onde começar
IOL
Há 3h e 44min

Panela Tefal Secure 5 Neo
A Tefal é uma daquelas marcas que dispensam apresentações — conhecida pela durabilidade dos seus produtos e pela forma como simplifica o dia a dia na cozinha. E é exatamente isso que muitas pessoas procuram numa panela de pressão: rapidez, poupança de energia e refeições com mais sabor em menos tempo. A Secure 5 Neo foi pensada para quem quer cozinhar de forma prática, mas sem abdicar da segurança, um ponto essencial quando se trata deste tipo de utensílio.

Feita em aço inoxidável e com capacidade de seis litros, esta panela conta com cinco sistemas de segurança e dois níveis de cozedura — um para carnes e peixes e outro para legumes ou arroz. O fecho é automático, basta um clique, e a válvula liberta o vapor de forma controlada. Vem com um guia que explica passo a passo como usar e quando reduzir a temperatura, o que ajuda quem nunca teve contacto com uma panela de pressão. É robusta, fácil de limpar e tem dez anos de garantia, o que a torna num investimento duradouro.

Quem já a usa descreve-a como “muito prática e funcional”, “perfeita para a cozinha” e “muito fácil de trabalhar”. Há também quem diga que “superou o medo de usar panela de pressão”, destacando a sensação de segurança que o sistema oferece. Outros referem que “cozinhar carne ou um guisado é simples” e que o guia é claro e útil. No geral, as opiniões são de surpresa positiva — uma panela que combina confiança, rapidez e qualidade, sem complicações.

