Adoramos a nossa air fryer, mas não passamos sem comida de tacho. E agora queremos esta panela

Um dos grandes trunfos desta panela elétrica está no painel de controlo removível. Esta funcionalidade permite levar o recipiente diretamente à mesa ou colocá-lo facilmente na máquina de lavar loiça
Hoje às 15:17

Faz sopas, batidos e até sobremesas: o preço desta Moulinex caiu a pique

As air fryer conquistaram lugar de destaque nas cozinhas portuguesas, mas há pratos que pedem o conforto de uma boa refeição feita em tacho. Estufados, sopas ou até um arroz malandrinho têm outro sabor quando preparados lentamente. E é precisamente aí que entra a Russell Hobbs Good To Go Multi Cooker, uma panela elétrica versátil que promete simplificar a rotina sem perder a essência da cozinha tradicional.

Com capacidade para 6,5 litros, este modelo é ideal para famílias ou para quem gosta de preparar refeições em maior quantidade. As oito funções digitais permitem cozinhar de várias formas: selar, refogar, sous vide, cozedura lenta, cozinhar a vapor, preparar arroz, ferver água e manter a comida quente até à hora de servir. Tudo isto num só aparelho compacto e com estrutura em aço inoxidável, que alia robustez a um design elegante.

Um dos grandes trunfos desta panela elétrica está no painel de controlo removível. Esta funcionalidade permite levar o recipiente diretamente à mesa ou colocá-lo facilmente na máquina de lavar loiça, facilitando não só o momento de cozinhar, mas também o de servir e arrumar. Além disso, a tampa de vidro temperado e as pegas frias tornam o seu manuseamento mais seguro e prático.

Com 750 W de potência e temporizador digital, a Good To Go Multi Cooker permite planear refeições sem ter de estar constantemente atento ao fogão. Segundo os utilizadores que já a experimentaram, a comida “fica saborosa e variada” e a panela “faz de tudo: refoga, cozinha lentamente, cozinha a vapor… e ainda poupa muito tempo”.

Mais do que um simples eletrodoméstico, esta panela elétrica representa um equilíbrio entre modernidade e tradição, permitindo manter o sabor das receitas caseiras, mas com a conveniência que o dia a dia pede.

