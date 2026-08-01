Esqueça os vários eletrodomésticos: a nova panela da IKEA faz quase tudo sozinha e custa menos de 90 euros

Solução da IKEA para sombra faz esquecer os toldos para sempre

Vai abrir uma nova loja IKEA e vai ser muito diferente das restantes. Saiba o que muda

IKEA abre nova loja numa zona que estava à espera há anos. E não há nenhuma igual a esta em Portugal

Se gosta de cozinhar, mas não de perder horas na cozinha, há uma novidade da IKEA que merece a sua atenção. A marca sueca acaba de lançar a TILLREDA, uma panela elétrica multifunções concebida para simplificar a preparação das refeições do dia a dia.

O objetivo é simples: reunir num único aparelho várias formas de cozinhar, reduzindo o tempo de preparação e a quantidade de utensílios que precisa de utilizar.

Tem 14 programas e faz quase tudo sozinha

Com um preço de 89,99 euros, a TILLREDA inclui 14 programas automáticos, pensados para preparar diferentes tipos de receitas com apenas alguns toques no painel de controlo.

Entre as opções disponíveis encontram-se programas para cozinhar arroz, preparar carne em cozedura lenta, fazer sopas, cozinhar legumes a vapor, saltear ingredientes e até produzir iogurte caseiro. Sempre que preferir um controlo mais personalizado, também pode ajustar manualmente o tempo e a temperatura de confeção, adaptando cada receita ao seu gosto.

Outra das características práticas está na panela interior, que inclui marcações entre 0,2 e 2 litros, facilitando a medição exata dos ingredientes sem necessidade de recorrer a copos medidores.

Para garantir maior estabilidade durante a utilização, a TILLREDA está equipada com pés em silicone que ajudam a mantê-la firme sobre a bancada ou a mesa.

Este era o "eletrodoméstico" que faltava para quem tem pouco espaço na cozinha

Segundo a IKEA, este modelo foi desenhado por Emile Jones e aposta numa utilização simples, no conceito "plug and play", para que possa começar a cozinhar praticamente de imediato. A marca oferece ainda três anos de garantia, reforçando a confiança na durabilidade do equipamento.

Para quem procura uma solução prática para cozinhar refeições completas, especialmente em cozinhas pequenas ou para o dia a dia mais acelerado, esta pode ser uma alternativa interessante para substituir vários pequenos eletrodomésticos por um único aparelho.

Veja, na nossa galeria, os detalhes desta novidade