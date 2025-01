Vai finalmente trocar os panos de cozinha e há em 8 cores lindas

Este artigo pode conter links afiliados*

Há objetos do dia a dia que, de tão presentes, acabamos por negligenciar. Os panos da cozinha são um desses casos - usamo-los constantemente, mas raramente pensamos em renová-los. Foi por isso que este conjunto da Utopia Towels chamou a nossa atenção: fabricados em algodão 100% natural, com um padrão em ninho de abelha que aumenta a absorção, e disponíveis em oito cores diferentes que combinam com qualquer decoração.

Qualidade que se sente ao toque

O conjunto inclui 12 panos de cozinha de tamanho generoso (38 x 64 cm), divididos entre dois tons - um clássico que nunca falha. "São suficientemente compridos para prender no avental de cozinha sem escorregarem, ou nos suportes. Eu tenho-os nas portas do móvel por baixo do lava-loiça e do fogão, sempre à mão nas zonas onde precisamos de limpar as mãos", partilha uma utilizadora satisfeita.

O tecido em algodão fiado em anel confere-lhes uma textura especialmente macia e resistente. "São leves e, embora inicialmente pareçam pouco robustos, são bastante absorventes e muito macios ao toque", confirma outro comprador.

Um arco-íris para a sua cozinha

Além do clássico conjunto em azul marinho e branco, há outras sete combinações de cores disponíveis. "Tenho a cozinha em branco e preto e ficam super bonitos", conta uma compradora. Do amarelo solar ao verde natureza, passando pelo castanho terra e pelo preto intemporal - há uma paleta para cada estilo de decoração.

Cuidados simples para uma longa duração

O segredo para manter estes panos sempre como novos está nos pequenos cuidados diários. "Já os lavámos duas vezes a 40 graus e pusemos na máquina de secar roupa, sem problemas", partilha um utilizador satisfeito. A marca recomenda lavá-los a 30 graus com detergente suave e evitar a lixívia.

O que dizem os utilizadores

Com mais de 55 mil avaliações e uma classificação média de 4,4 estrelas, este conjunto tem convencido quem o experimenta. "Secam muito bem mesmo quando estão húmidos. São macios e não deixam fiapos nos copos", explica uma compradora.

Actualmente disponíveis por 17,79€ (cerca de 1,48€ por pano), representam um investimento acessível para renovar este essencial da cozinha. Às vezes são mesmo os pequenos detalhes que trazem mais prazer ao dia a dia.

