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Pão Caseiro do Fábio Belo
Pão Caseiro do Fábio Belo

Só leva cinco ingredientes: esta receita de pão caseiro vai conquistar toda a família

Fábio Belo
Há 35 min

Só precisa de 30 minutos para fazer esta receita de Fábio Belo

Com poucos ingredientes e alguns passos simples, consegue fazer uns pãezinhos caseiros deliciosos, com aquele cheirinho irresistível a pão acabado de sair do forno. 

Ingredientes:

  • 700 g de farinha sem fermento

  • 100 g de farinha integral

  • 11 g de fermento de padeiro seco

  • Sal q.b.

  • 600 ml de água morna

Preparação:

  • Comece por colocar os ingredientes secos na batedeira e misture.

  • Junte a água morna, aos poucos, e amasse até obter uma massa homogénea. Deixe levedar até duplicar o volume.

  • Molde pequenas bolas de massa e disponha-as num tabuleiro.

  • Leve ao forno pré-aquecido a 200 ºC durante cerca de 30 minutos, ou até os pães estarem dourados.

Bom apetite!

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