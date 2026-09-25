Só leva cinco ingredientes: esta receita de pão caseiro vai conquistar toda a família

Com poucos ingredientes e alguns passos simples, consegue fazer uns pãezinhos caseiros deliciosos, com aquele cheirinho irresistível a pão acabado de sair do forno.
Ingredientes:
700 g de farinha sem fermento
100 g de farinha integral
11 g de fermento de padeiro seco
Sal q.b.
600 ml de água morna
Preparação:
Comece por colocar os ingredientes secos na batedeira e misture.
Junte a água morna, aos poucos, e amasse até obter uma massa homogénea. Deixe levedar até duplicar o volume.
Molde pequenas bolas de massa e disponha-as num tabuleiro.
Leve ao forno pré-aquecido a 200 ºC durante cerca de 30 minutos, ou até os pães estarem dourados.
Bom apetite!