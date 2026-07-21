Mini pães com chouriço são a mega novidade do Lidl
Mini pães com chouriço são a mega novidade do Lidl

Mesmo a tempo da praia: Lidl lança mini pães com chouriço que se fazem em 5 minutos na air fryer
IOL
Hoje às 16:08
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É a novidade mais recente dos congelados do Lidl e é o "snack" perfeito para levar para a praia, para um piquenique, ou até de entrada de um jantar de amigos em sua casa. A cadeia de supermercados acaba de lançar mini pães com chouriço que prometem ser o "guilty pleasure" dos portugueses neste verão.

Os pãezinhos são congelados, vêm oito unidades e fazem-se em 5 minutos na air fryer, ou em 10 no forno. São iguais ao tradicional pão com chouriço, mas em formato mini, recheados de chouriço e queijo.

O melhor é o preço: esta embalagem custa 2,49€.

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